Ngày Tết nhắc nhở những người con về sức khỏe cha mẹ

Nhìn thấy cha khó nhọc khi bưng chậu cây, mẹ dễ mệt khi chuẩn bị mâm cơm cúng ngày Tết, nhiều người con chợt hiểu rằng sức khỏe cha mẹ đang ngày một yếu đi theo năm tháng.

Chị Kim Anh, 38 tuổi, đang sống và làm việc tại TP HCM, luôn háo hức chờ Tết - dịp dài ngày chị trở về nhà cha mẹ sau một năm bận rộn. Cùng cha mẹ dọn dẹp nhà cửa đón Tết ở quê, chị càng nhận ra cha mẹ khó nhọc hơn khi bưng bê đồ nặng. Cha mẹ cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn sau mỗi lần dọn dẹp. "Các việc nhà mà những Tết trước khi tôi còn đi học, cha mẹ làm chỉ một thoáng đã xong, nay trở nên chậm rãi và phải chia ra từng chút", chị Kim Anh chia sẻ.

Anh Nhật Minh (30 tuổi, Nghệ An) nhớ lại Tết năm ngoái, sau những cuộc gặp gỡ họ hàng, cha mẹ xuống sức thấy rõ. Những món ăn ngày Tết cũng không giúp cha mẹ ngon miệng như trước. Một vài ngày thời tiết trở lạnh cũng khiến ông bà ho húng hắng cả tuần.

Những hoạt động tưởng chừng đơn giản dần trở nên khó nhọc hơn với cha mẹ lớn tuổi. Ảnh: Như Quỳnh

Những dấu hiệu này rất có thể đến từ thay đổi do quá trình lão hóa tự nhiên ở người lớn tuổi, phần nhiều liên quan đến sức khỏe khối cơ và hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, càng lớn tuổi, chức năng miễn dịch ngày càng suy yếu, người lớn tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Từ 40 đến 80 tuổi, mỗi người có thể mất tới 40% khối cơ, làm tăng gần 10 lần nguy cơ té ngã, có thể dẫn đến gãy xương.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, người lớn tuổi cần có chế độ ăn cân bằng, đầy đủ dưỡng chất: vừa đủ tinh bột, giảm dầu mỡ, đảm bảo protein chất lượng cao, nhiều rau xanh và trái cây. Ngoài ra, người lớn tuổi nên chọn dinh dưỡng bổ sung chứa HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ; bổ sung thêm dưỡng chất YBG giúp tăng số lượng tế bào miễn dịch, từ đó giúp tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ viêm đường hô hấp trên.

Ngày Tết vui trọn vẹn khi cha mẹ khỏe mạnh. Ảnh: Như Quỳnh

Nhiều người con thừa nhận, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối là một trong những giải pháp đơn giản mà hiệu quả để giúp cha mẹ duy trì sức khỏe. Chị Kim Anh cho rằng việc chăm sóc sức khỏe cha mẹ không chỉ là nhắc ông bà "ăn uống đủ bữa", mà cần giải pháp dinh dưỡng khoa học phù hợp hơn với thể trạng dần suy yếu theo thời gian.

Anh Nhật Minh cũng có cùng suy nghĩ khi chứng kiến cha mẹ thường xuyên ốm vặt mỗi lúc giao mùa, Tết đến. Điều này thôi thúc anh quan tâm nhiều hơn đến những thực phẩm dinh dưỡng bổ sung đường uống cho người lớn tuổi.

Đồng hành những người con chăm sóc sức khỏe bậc sinh thành để đón năm mới trong niềm vui đoàn viên trọn vẹn, Ensure Gold từ Abbott cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho người lớn tuổi. Công thức sản phẩm có HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG giúp tăng cường miễn dịch và 39 dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ensure Gold được nhiều người con lựa chọn để chăm sóc sức khỏe cha mẹ. Ảnh: Như Quỳnh

Chị Kim Anh, anh Nhật Minh cũng như nhiều người con trưởng thành thừa nhận, việc động viên cha mẹ đảm bảo dinh dưỡng và vận động hợp lý là rất quan trọng. "Khi cha mẹ có sức khỏe và có cuộc sống năng động tích cực, tôi cũng phấn chấn hơn để bắt đầu một năm mới khởi sắc", anh Nhật Minh chia sẻ. Còn chị Kim Anh đã xếp sẵn trong hành trang về quê đón Tết năm nay những hộp Ensure Gold như một món quà Tết chúc sức khỏe cha mẹ mà chị thấy thiết thực nhất.

Diệp Chi