Ngày mai một số nơi miền Bắc dưới 5 độ C

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tác động sâu hơn tới miền Bắc, đẩy nhiệt độ vùng núi cao xuống dưới 5 độ C, đồng bằng phổ biến 12-15 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều 18/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và gây mưa. Gió giật mạnh trên biển với cấp 7-8 giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ; cấp 6, giật cấp 7 ở Hòn Ngư; cấp 6-7, giật cấp 8 ở Lý Sơn.

Tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở Bắc Bộ. Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 5 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 19/11 giảm còn 13-17 độ C, sau đó tăng dần lên 15-24 độ C vào cuối tuần. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai nhiệt độ xuống thấp nhất đợt 5-11 độ C, sau đó tăng lên 7-16 độ C.

Người Hà Nội trong giá rét NĂM 2024. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung cũng đã chịu tác động của không khí lạnh. Đêm 18/11 và ngày 19/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Các tỉnh thành Quảng Trị đến Huế ngày 19/11 khoảng 19-21 độ C, sang ngày 20/11 còn 17-19 độ C.

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông sẽ tiếp tục gây mưa cho miền Trung. Dự báo đêm 18/11, TP Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và phía bắc Khánh Hòa có mưa 60-130 mm, cục bộ trên 250 mm. Hà Tĩnh, Quảng Trị và phía nam Khánh Hòa mưa 30-70 mm, cục bộ trên 150 mm.

Từ 19 đến 20/11, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và phía bắc Khánh Hòa mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Thừa Thiên Huế và phía nam Khánh Hòa mưa 30-70 mm, cục bộ trên 150 mm.

Ngoài rét và mưa lớn, không khí lạnh sẽ tiếp tục gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5 m ở Vịnh Bắc Bộ. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía bắc của giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m. Vùng biển từ Gia Lai đến TP HCM gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m.

Trời rét và rét đậm có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gia Chính