Ngày mai Mitsubishi Destinator ra mắt Việt Nam

TP HCMMitsubishi Việt Nam ra mắt mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới tại Khu đô thị Sala, công chiếu trực tuyến trên VnExpress và các nền tảng của hãng, 9h ngày 1/12.

Sau vài tháng từ khi ra mắt thế giới tại Indonesia, Mitsubishi Motors chính thức phân phối Destinator tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV có ba hàng ghế, nhập khẩu từ Indonesia.

Từ giữa tháng 10, nhiều đại lý Mitsubishi mở đặt hàng dòng xe Destinator mới, ưu đãi cao nhất 33 triệu đồng (không quy đổi tiền mặt), nhưng chưa tiết lộ giá bán chính xác và phiên bản cụ thể. Thời gian giao hàng dự kiến sau lễ ra mắt ngày 1/12. Trước đó, từ tháng 8, những lô xe Destinator đầu tiên đã về nước, phục vụ hoạt động chạy thử và đăng kiểm.

Mitsubishi Destinator tại thị trường Indonesia. Ảnh: Lương Dũng

Ra mắt tháng cuối cùng trong năm, Destinator được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt thời điểm mua sắm xe trước Tết nguyên đán, mở ra lựa chọn mới về dòng xe SUV. Ngoại thất áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield với lưới tản nhiệt đa tầng và họa tiết tổ ong, nằm dưới lớp acrylic trong suốt. Đuôi xe áp dụng triết lý Hexaguard Horizon, họa tiết hình lục giác lấy cảm hứng từ lốp dự phòng của những chiếc Pajero huyền thoại. Cụm đèn hậu LED hình chữ T.

Mitsubishi Destinator có cấu hình 7 chỗ thực thụ, không phải dạng 5+2 với kích thước dài, rộng và cao của Destinator tương ứng 4.680 x 1.840 x 1.780 mm. Trục cơ sở 2.815 mm. Bán kính quay vòng 5,4 m. Đường nét tổng thể đậm chất SUV, khoảng sáng gầm 214 mm hàng đầu phân khúc và bộ vành kích thước 18 inch.

Thiết kế Mitsubishi Destinator phiên bản tay lái nghịch ở Indonesia. Ảnh: Lương Dũng

Nội thất có 3 hàng ghế và không gian cho 7 chỗ ngồi. Cách bố trí nội thất được hãng Nhật Bản sắp xếp linh hoạt, tối ưu cho chở thêm hành lý, các tiện ích thông minh ở từng vị trí ngồi. Điểm nhấn là màn hình giải trí 12,3 inch và màn hình trung tâm người lái LCD 8 inch. Bản cao cấp có hệ thống loa Dynamic Sound Yamaha Premium.

Destinator trang bị động cơ tăng áp MIVEC 1,5 lít. Công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Hộp số CVT. Xe trang bị 5 chế độ lái, gồm: Tiêu chuẩn (Normal), Đường ướt (Wet), Đường bùn lầy (Mud), Đường sỏi (Gravel) và Đường nhựa (Tarmac). Trong đó, chế độ lái Tarmac lần đầu tiên được Mitsubishi trang bị, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thể thao trên đường cao tốc, đường đèo, hỗ trợ người lái vượt xe hiệu quả.

Không gian hàng ghế 3 của Destinator được kỳ vọng rộng rãi nhất phân khúc. Ảnh: Mitsubishi

Mẫu SUV 7 chỗ sẽ có các chế độ hỗ trợ người lái ADAS, sẽ được hãng tiết lộ chi tiết trong lễ ra mắt vào sáng mai. Mitsubishi Destinator đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Quang Anh