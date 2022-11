Ngày mai miền Bắc giảm gần 10 độ C

Đêm nay và sáng mai, gió mùa đông bắc tràn đến kéo nhiệt độ trung bình ở miền Bắc xuống 16-19 độ, thấp hơn 6-8 độ C so với hôm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng hanh, cao nhất có thể lên 33 độ C. Từ đêm nay, gió mùa đông bắc tràn đến vùng núi, gần sáng và ngày mai đến các nơi khác ở miền Bắc. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh từ cấp 3 đến 5.

Từ ngày 30/11, miền Bắc chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du phổ biến 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng 12-14 độ C. Lạnh nhất trong đợt này sẽ là ngày 1-2/12, sau đó tăng dần 1-2 độ mỗi ngày.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai 14-23 độ, giảm khoảng 9 độ so với hôm nay, thứ năm còn 11-14 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ sáu thấp nhất xuống 7-11 độ C.

Gió mùa đông bắc rất mạnh nên sẽ tràn đến Bắc Trung Bộ từ chiều mai, sau đó là Trung Trung Bộ. Nền nhiệt thấp nhất ở Bắc Trung Bộ là 16-19 độ C.

Không khí lạnh đang tràn về miền Bắc. Ảnh: NCHMF

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 29/11 đến ngày 30/11 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, vùng núi có thể mưa rất to (trên 100 mm trong 24 giờ). Từ đêm 30/11 đến ngày 1/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa giông, có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vịnh Bắc Bộ từ sớm mai sẽ có gió đông bắc mạnh dần từ cấp 6 đến 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần từ cấp 7 đến 9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng dự báo, nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023) xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng tháng 1/2023 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại (trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống) tập trung trong các tháng này, mỗi đợt 2-5 ngày.

Gia Chính