Ngày mai diễn ra lễ hội xuân Cần Giờ

Chuỗi sự kiện "lễ hội trong lễ hội" khai mạc ngày 7/2 tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ mang đến đa trải nghiệm bay khinh khí cầu, dù lượn, pháo hoa nghệ thuật, đường hoa xuân.

Đến trưa 6/2 toàn bộ khu vực Vinhomes Green Paradise đang hoàn thiện những bước trang trí cuối cùng, với hệ thống cổng chào, đường hoa, đại cảnh và các tiểu cảnh nghệ thuật lấy cảm hứng từ linh vật năm Bính Ngọ. Trục chính của khuôn viên nổi bật với cây mai Phú Quý cổ 130 tuổi, cao 10 m, tán rộng 10 m, được chuyển từ An Giang, cùng "đường hoa xuân" gồm 300 gốc mai Nam bộ và 300 gốc đào miền Bắc. Ở trung tâm là Cây mai điều ước treo 2.026 bao lì xì, chứa lời chúc năm mới và quà tặng dành cho khách tham quan. Hoạt động "hái lộc trên cây" diễn ra mỗi ngày, mang lại trải nghiệm tương tác vui nhộn đầu năm.

Sự kiện chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khai mạc tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise là lễ hội quy mô đặc biệt lớn do Vinhomes tổ chức, đánh dấu bước khởi đầu cho "kỷ nguyên phát triển mới" của khu đô thị xanh ven biển sau 10 tháng khởi công.

Phối cảnh lễ hội Xuân Cần Giờ tại Vinhomes Green Paradise. Ảnh: VH

Ngay trong hai ngày 7-8/2 (20-21 tháng Chạp), lễ hội Xuân (Green Paradise TetFest 2026) mở màn bằng chủ đề "Tết miền Nam - Khai hội đón lộc biển", gồm nhiều hoạt động như múa lân - sư - rồng, trình diễn dù lượn trên không, workshop vòng treo ngày Tết, lô tô dân gian, bốc thăm trúng thưởng... Du khách có thể ngắm toàn cảnh biển, rừng và khu vực tổ chức lễ hội từ khinh khí cầu - trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện trong một lễ hội Tết tại Việt Nam. Buổi tối 7/2 sẽ diễn ra màn pháo hoa tầm cao, đánh dấu lễ khai mạc chính thức.

Không khí lễ hội tiếp nối trong hai ngày 14-15/2 (27-28 tháng Chạp) với chủ đề "Tết miền Trung - Gắn kết chào lộc xuân". Du khách có thể thưởng thức biểu diễn ban nhạc dân tộc, tham gia workshop làm bao lì xì thủ công hoặc thử cảm giác bay cùng dù lượn. Ngày 14/2 - Lễ Tình nhân Valentine, các cặp đôi sẽ được thưởng thức sân khấu âm nhạc, tạo không gian du xuân lãng mạn ven biển.

Mô tả cây lộc lì xì tại lễ hội Xuân Cần Giờ. Ảnh: VH

Ngày 18-22/2 (mùng 2 đến mùng 6 Tết), lễ hội bước vào giai đoạn cao điểm với chủ đề "Tết miền Bắc - Du xuân, hái lộc, lì xì". Các chương trình gồm biểu diễn acoustic, workshop cắm hoa và trang trí nón lá, cùng hoạt động diễu hành theo chủ đề, ông đồ cho chữ. Trong tuần này, lễ hội khinh khí cầu có phí được tổ chức, mang đến trải nghiệm ngắm toàn cảnh Cần Giờ từ trên cao. Khu vực check-in concept "Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam" được thiết kế riêng cho khách chụp ảnh, tái hiện không gian du lịch nổi tiếng với gam màu sa mạc và khinh khí cầu nhiều sắc.

Mô tả hoạt động bay khinh khí cầu tại Lễ hội Xuân Cần Giờ. Ảnh: Pexel

Chuỗi sự kiện khép lại vào ngày 28/2 (12 Tết) với chương trình "Du xuân vui hội tháng Giêng". Ban tổ chức mang đến các hoạt động ca nhạc acoustic xuân, workshop trồng cây. Lễ hội kết thúc bằng bế mạc và trao giải quay số, tổng kết hành trình ba tuần lễ hội Tết tại Cần Giờ.

Song song với các hoạt động theo khung thời gian, ban tổ chức duy trì đại cảnh "Xuân biển Cần Giờ" và khu ẩm thực ba miền gồm 40 gian hàng đặc sản từ An Giang, Sóc Trăng, Tây Bắc... Các gian hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, bánh kẹo, ô mai, quà Tết được mở cửa xuyên suốt, phục vụ du khách cả ngày. Cuối tuần là thời điểm nhộn nhịp nhất với trò chơi dân gian như gánh lúa qua cầu, phi lao ống tre, kéo co, đập niêu, khu chụp ảnh gia đình và hoạt động viết điều ước lên cây lì xì khổng lồ.

Lễ hội diễn ra tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise. Du khách có thể đến bằng ôtô hoặc xe máy theo tuyến đường Rừng Sác, hoặc di chuyển bằng cano, tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến bến Tắc Suất. Khu vực bãi xe, điểm đón khách và khu nghỉ chân được bố trí quanh khu trung tâm lễ hội để thuận tiện cho việc tham quan.

Theo ban tổ chức, việc đưa một lễ hội Tết quy mô lớn đến Cần Giờ ngay trong năm đầu tiên khu đô thị vận hành nhằm tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa - du lịch cho người dân thành phố. Các hoạt động được thiết kế đa dạng, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, hướng đến gìn giữ bản sắc Tết Việt, đồng thời khai thác tiềm năng phát triển du lịch của khu vực phía Nam TP HCM, kỳ vọng thu hút 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Vinhomes Green Paradise được quy hoạch với nhiều công trình nổi bậc như Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô 7 ha, với hai khán phòng, tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi; hệ thống hai sân golf, mỗi sân 18 lỗ theo chuẩn quốc tế; biển hồ nhân tạo với nước biển tự nhiên Paradise Lagoon quy mô hơn 800 ha; cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Habour; tòa tháp 108 tầng; tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô 7.000 phòng.

Phối cảnh siêu đô thị Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ. Ảnh: VH

Nổi bật trong số đó là VinWonders Cần Giờ - quần thể vui chơi giải trí quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm như: núi tuyết nhân tạo 68 m tích hợp nhà tuyết 5 ha; tàu lượn siêu tốc motor lần đầu có mặt tại Việt Nam, tháp rơi kết hợp công nghệ trình chiếu phim.

Tổng thể dự án 2.870 ha, được quy hoạch theo mô hình đại đô thị biển sinh thái, nghỉ dưỡng, thông minh đa chức năng.

Thái Anh