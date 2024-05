Ngày hội phố biển The Maris thu hút hàng nghìn du khách

Hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đã góp mặt tại "Ngày hội phố biển The Maris" ở TP Vũng Tàu, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

"Ngày hội phố biển The Maris" là lễ hội văn hóa, du lịch biển đa sắc màu, góp phần vào hoạt động chung xúc tiến du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lễ hội có 12 cụm hoạt động và 30 sự kiện phong phú, từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa lân - sư - rồng, triển lãm hình ảnh Vũng Tàu xưa và nay, không gian cắm trại và xem phim ngoài trời, tới các show nhạc "Vũ điệu sắc màu", ban nhạc flamenco và các hoạt động thể thao biển.

Theo ban tổ chức, ngày hội quy tụ hơn 25 gian hàng ẩm thực với gần 50 món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Tham dự sự kiện, du khách có thể thưởng thức các món ngon đa dạng, mang đặc trưng ẩm thực nhiều vùng miền ngay tại thành phố biển Vũng Tàu.

"Ngày hội phố biển The Maris" cũng mang lại không gian trải nghiệm cho thiếu nhi với khu vui chơi dành riêng cho các em nhỏ. Các tiểu cảnh và không gian chụp hình được thiết kế theo không khí lễ hội để gia đình có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Khu vui chơi dành cho thiếu nhi được thiết kế với các trò chơi vận động, tô tượng, vẽ tranh... giúp các em nhỏ có không gian sáng tạo và vui chơi an toàn.

Cũng trong không gian của ngày hội, nhiều du khách thích thú với việc thả diều khổng lồ trên bầu trời, một hoạt động mang tính biểu tượng cho sự tự do và nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao biển như Flyboard, phao chuối, Jetski... cho những ai yêu thích khám phá và phiêu lưu.

"Ngày hội phố biển The Maris không chỉ là cơ hội để du khách được tận hưởng kỳ nghỉ lễ trong bầu không khí vui tươi, rực rỡ mà còn là minh chứng cho việc Vũng Tàu luôn đi tiên phong trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao", đại diện chủ đầu tư TDG Group đánh giá.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ lễ tại The Maris Vũng Tàu. Ảnh: TDG Group

Dịp nghỉ lễ vừa qua, các bãi biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút khoảng 626.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ, công suất buồng đạt hơn 90% toàn tỉnh. Đại diện Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho hay lượng khách đến TP Vũng Tàu chiếm 46% tổng lượng khách của toàn tỉnh, tăng 38% so với năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch trong dịp nghỉ lễ của Bà Rịa - Vũng Tàu ước đạt 668 tỷ đồng, tăng hơn 12% so cùng kỳ năm 2023. Công suất buồng khoảng 80-95% toàn tỉnh, doanh thu lưu trú đạt 412 tỷ đồng.

Sự kiện "Ngày hội phố biển The Maris" do chủ đầu tư TDG Group tổ chức, đồng hành cùng địa phương kích cầu du lịch. Chủ đầu tư kỳ vọng tạo sân chơi, địa điểm du lịch mới mẻ cho du khách trong dịp nghỉ lễ tại tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển The Maris Vũng Tàu.

"Thông qua những sự kiện cũng như dịch vụ giải trí tại đây, chúng tôi kỳ vọng mang đến du khách những trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp khi đến Vũng Tàu, từ đó thu hút và giữ chân du khách", chủ đầu tư TDG Group cho biết.

Trước đó, tổ hợp The Maris Vũng Tàu đã đưa nhiều hạng mục dịch vụ đẳng cấp đi vào hoạt động như: nhà hàng, ẩm thực, giải trí, hội họp, mua sắm, cũng như các hoạt động nâng cao sức khỏe tinh thần... phục vụ du khách.

Mùa hè này, tổ hợp The Maris Vũng Tàu còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí biển dành cho du khách như: hồ bơi vô cực, lễ hội nước tại biển, các khu vui chơi trẻ em, khu vườn thú cưng, mô tô nước...

Về hoạt động lưu trú, tại The Maris Vũng Tàu có các chương trình cắm trại, glamping, cùng khu biệt thự biển đã đi vào vận hành, khai thác phù hợp với nhiều đối tượng du khách khi đến với TP Vũng Tàu.

Cùng với đó, trong tương lai, tổ hợp sẽ xuất hiện các tiện ích nội khu độc đáo như: cầu tàu 450 m với nhà hàng nổi hai tầng trên biển, hầm rượu vang dưới đáy biển (sức chứa 2.000 chai), hồ bơi vô cực trực diện biển diện tích 2.225 m2, sân tập golf 8.000 m2.

The Maris Vũng Tàu đã đưa nhiều hạng mục đẳng cấp đi vào hoạt động. Ảnh: TDG Group

Từ những ngày đầu năm nay, tổ hợp The Maris Vũng Tàu được giới đầu tư săn đón, thông qua sản phẩm nổi căn hộ "du thuyền" Vega Alaric, khi 100% các căn hộ nghỉ dưỡng này sở hữu tầm nhìn hướng biển Chí Linh. Với vài bước chân, du khách có thể vui chơi, tắm biển, hòa mình với thiên nhiên.

Nhiều nhà đầu tư mong muốn căn hộ Vega Alaric sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai trong tương lai của mình. Bởi ngoài yếu tố du lịch, nghỉ dưỡng, cải thiện sức khỏe, tinh thần, căn hộ biển Vega Alaric còn thừa hưởng nhiều tiện ích đẳng cấp nội khu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình.

"Hiện tại, TP Vũng Tàu đã quy hoạch toàn bộ bãi sau thành khu du lịch chất lượng cao. Nằm liền kề bãi sau, sân golf Paradise, căn hộ Vega Alaric nói riêng và tổ hợp The Maris Vũng Tàu nói chung sẽ hưởng nhiều lợi thế từ định hướng quy hoạch này", chủ đầu tư kỳ vọng.

Đặc biệt, Vega Alaric cũng nằm trong tổ hợp xanh tại trung tâm TP Vũng Tàu, được vận hành và quản lý bởi đơn vị quốc tế AHS, được tài trợ tài chính bởi ngân hàng Agribank. Trong thời gian tới, nơi đây được kỳ vọng hấp dẫn đông đảo dòng khách hạng sang, khách quốc tế.

(Nguồn: TDG Group)