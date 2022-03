Ngày hội khám phá 'Ngôi làng giáo dục' EIS

Trường Quốc tế châu Âu (EIS) sẽ mở cửa đón phụ huynh cùng học sinh đến tham quan, giao lưu và trải nghiệm khuôn viên trường vào sáng ngày 26/3.

Tại Ngày hội thông tin, các gia đình sẽ có dịp tham quan khuôn viên xanh và gần gũi với thiên nhiên tại cơ sở EIS Thảo Điền (730 Lê Văn Miến, Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM) và được giới thiệu cơ sở vật chất hiện đại tại đây.

Bên cạnh những tòa nhà villa thấp được nâng cấp đặc biệt cho việc dạy học các chương trình quốc tế, trường còn đảm bảo có các khu giải trí và hoạt động thể thao phong phú cho trẻ em cũng như nhiều trang thiết bị vật chất mới được xây dựng như phòng Nghiên cứu khoa học, phòng Thiết kế sáng tạo, bể bơi muối khoáng dài 25 mét và một số khu vực gần gũi thiên nhiên cho học sinh.

Không gian xanh, an toàn và thân thiện của EIS mang lại những giờ học vui nhộn và bổ ích.

Ngoài việc tham quan các lớp học và khuôn viên xanh của EIS, phụ huynh sẽ có cơ hội gặp mặt và trao đổi với hiệu trưởng và hiệu phó của nhà trường để tìm hiểu về phương châm giảng dạy, chương trình chuẩn hóa quốc tế. Đặc biệt, các gia đình tham gia sẽ có dịp trao đổi và tương tác với các giáo viên quốc tế trưởng khối, các giáo viên đứng lớp chính và các giáo viên hướng dẫn nhằm tạo cho các em học sinh được làm quen với phương pháp giảng dạy chủ động cũng như EIS có thể làm gì để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của con trẻ.

Học sinh EIS chăm sóc cây xanh và khám phá thiên nhiên trong khuôn viên trường.

Ngày hội thông tin vào 26/3 cũng là dịp phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về chương trình Học bổng Tài năng EIS lên đến 50% học phí (điều kiện và điều khoản) dành cho những học sinh mới có thành tích học tập xuất sắc, đăng ký nhập học lớp 10 và 11 năm học 2022-2023. Trong lịch sử phát triển, EIS tự hào với các cựu học sinh đạt học bổng Tài năng EIS và các em còn đạt các học bổng đại học danh giá sau này như Kings College London, University of Toronto, University of Amsterdam và Savannah College of Arts and Design.

Học sinh EIS chơi thể thao nâng cao sức khỏe.

Trường Quốc tế châu Âu TP.HCM (EIS) tọa lạc tại trung tâm Thảo Điền (Thành phố Thủ Đức). Trường nổi bật với dáng vẻ cổ kính và sang trọng bao gồm các tổ hợp villa nằm cạnh nhau cùng khu phức hợp hiện đại mới hoàn thiện năm 2020.

EIS là một trong số ít trường quốc tế giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế xuyên suốt (IB Continuum) tại TP HCM. Trường giảng dạy chương trình IB từ mẫu giáo đến lớp 12. Ở cấp trung học, EIS có sự kết hợp chuẩn hóa chương trình Tú tài Quốc tế cấp trung học cơ sở (IB MYP) và cấp trung học phổ thông (IB DP) với những hoạt động phong phú và đầy thách thức, nhằm thúc đẩy sự sáng tạo và tự tin cho các em, chuẩn bị nền tảng kiến thức quốc tế vững chắc và bản lĩnh cho học sinh EIS tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Ngoài ra, với đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm và bằng cấp chuyên ngành, trường mang đến các cách tiếp cận phù hợp với từng nhu cầu phát triển cá nhân của trẻ.

Đội ngũ giáo viên quốc tế của EIS giàu kinh nghiệm giúp học sinh phát huy năng lực bản thân.

"EIS chính là một 'ngôi làng giáo dục' với các học sinh đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, tất cả cùng học tập và sinh hoạt thân thiện, văn minh và hào hứng tại khuôn viên nhiều bóng cây", đại diện trường chia sẻ.

Thế Đan (Ảnh: EIS)