Ngày hội 'Gia đình trẻ hạnh phúc 2025' khai mạc tại Hồ Gươm

Hà NộiNgày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc 2025" xoay quanh chủ đề "Bên nhau mình là nhà - Viết hành trình yêu thương" khai mạc sáng 12/10, hút hàng nghìn người quan tâm.

Sự kiện thường niên do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp PNJ tổ chức. Từ năm 2020, chương trình góp phần xây dựng hình ảnh người trẻ Việt hiện đại, năng động nhưng vẫn trân trọng giá trị tình thân, gìn giữ truyền thống. Năm nay, ban tổ chức tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động phong phú, tạo không gian để các gia đình trẻ cùng trải nghiệm, chia sẻ và lan tỏa yêu thương.

Không gian ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 tại phố đi bộ Hồ Gươm được thiết kế sinh động với nhiều hoạt động tương tác. Điển hình là trạm trò chơi gắn kết, góc trải nghiệm gia đình, minigame xoay quanh bộ câu hỏi về tình thân, khu vực chụp ảnh lưu niệm và đa dạng gian hàng.

Ông Nguyễn Tường Lâm (phải) - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ tại sự kiện sáng 12/10. Ảnh: Sơn Tùng

Ở phần phát biểu mở màn, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành - Giám đốc cao cấp marketing kiêm Giám đốc truyền thông & đối ngoại PNJ - cho biết 2025 là năm thứ 6 chương trình trở lại, đồng thời đánh dấu 5 năm hai đơn vị đồng hành, vun đắp cộng đồng gia đình trẻ nhân văn, lan tỏa tinh thần sống đẹp.

Mỗi hoạt động trong khuôn khổ ngày hội nhằm giúp các thành viên cảm nhận hạnh phúc luôn nằm ở khoảnh khắc cùng sẻ chia, đồng hành, từ đó viết tiếp hành trình truyền cảm hứng về tổ ấm hiện đại, bền vững.

"Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp có chung tầm nhìn, sứ mệnh... đồng hành, gieo niềm tin và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình - tế bào cốt lõi của xã hội", ông Hồng Thành nói thêm.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành - Giám đốc cao cấp marketing kiêm Giám đốc truyền thông & đối ngoại PNJ phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Sơn Tùng

Lễ khai mạc cũng có sự góp mặt của các gia đình trẻ tiêu biểu trên cả nước, trong đó có vợ chồng MC, biên tập viên Lê Mạnh Cường - Hương Giang, Vàng Thị Thông - Lâm A Hà (bản Liền, Lào Cai), nhà bác sĩ Đỗ Doãn Bách... Sự kiện được định vị là nơi gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh tình yêu, sự thấu hiểu, trách nhiệm và nỗ lực vun đắp hạnh phúc.

Tại sự kiện, Lê Mạnh Cường - Hương Giang cho biết làm trong lĩnh vực truyền hình, họ thường kể nội dung về người khác. Lần này họ phấn khởi khi nhà mình trở thành một phần câu chuyện vun đắp hạnh phúc trong cộng đồng. "Gia đình truyền hình mong được gặp gỡ, sẻ chia khoảnh khắc ý nghĩa với nhiều vợ chồng trẻ trên toàn quốc", cặp sao nói.

Tương tự, lần đầu dự ngày hội quy mô, vợ chồng Vàng Thị Thông - Lâm A Hà (bản Liền, Lào Cai) cho biết háo hức, nhiều cảm xúc. "Đây là điểm hẹn đặc biệt để các thành viên gần gũi, cười nhiều hơn. Chúng tôi sẽ trải nghiệm, giao lưu với các gia đình trẻ khác - những người cũng đang viết hành trình hạnh phúc của riêng mình", chị Vàng Thị Thông nói.

Tối cùng ngày là lễ vinh danh "Gia đình trẻ tiêu biểu" và nhạc hội Viết hành trình yêu thương, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Dương Edward, Hà Myo, Quỳnh Lady, Sao Tuổi Thơ... Ban tổ chức hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đặc biệt, giúp mọi người tận hưởng âm nhạc, giao lưu và chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.

Với thông điệp "Bên nhau mình là nhà - Viết hành trình yêu thương", Ngày hội gia đình trẻ hạnh phúc 2025 không đơn thuần là hoạt động văn hóa, xã hội mà còn trao năng lượng tích cực, khơi ý thức vun đắp mái ấm ở người trẻ và kết nối cộng đồng.

Đông Vệ