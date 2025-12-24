Ngày hội gia đình Long Châu tạo không gian gắn kết thế hệ

Ngày hội gia đình - Long Châu 2026 hướng đến việc tạo ra khoảng thời gian chung cho ba thế hệ, thông qua vận động nhẹ nhàng, chăm sóc sức khỏe và những trải nghiệm gắn kết ngoài trời.

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, thời gian để gia đình ba thế hệ cùng hiện diện trọn vẹn bên nhau ngày càng trở nên hạn chế. Áp lực công việc, sự chi phối của thiết bị điện tử và khác biệt về lịch sinh hoạt giữa các thế hệ khiến những dịp sum họp không còn diễn ra thường xuyên.

Ở mỗi gia đình, ông bà mong có người tâm sự, sẻ chia đồng hành. Cha mẹ muốn gắn kết gia đình, nhưng khó sắp xếp những hoạt động chung. Trẻ em có nhiều hình thức giải trí hiện đại, song lại thiếu những khoảnh khắc được lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu cùng ông bà, cha mẹ.

Từ thực tế đó, những hoạt động vận động dành cho gia đình ba thế hệ không chỉ đơn thuần là rèn luyện sức khỏe, mà còn trở thành cầu nối cảm xúc. Những hoạt động này giúp các thế hệ chậm lại để ở bên nhau nhiều hơn, cùng trò chuyện, sẻ chia và vun đắp sự gắn kết bền chặt trong gia đình.

Gia đình ba thế hệ tham dự ngày hội. Ảnh: Long Châu

Hiểu được mong muốn của các gia đình, Ngày hội gia đình Long Châu được hình thành. Bên cạnh yếu tố vận động, sự kiện tạo không gian để các thế hệ trong gia đình cùng chậm lại, dành thời gian cho nhau, kết nối cảm xúc và sẻ chia.

Theo đại diện ban tổ chức, thông qua các hoạt động phù hợp cho ông bà - cha mẹ - con trẻ, Ngày hội gia đình Long Châu mong muốn mang đến những trải nghiệm chung với mục tiêu "mỗi bước chân là một lần đồng hành, mỗi nụ cười là một lần thấu hiểu". "Từ đó, sức khỏe không chỉ được vun đắp bằng vận động, mà còn được nuôi dưỡng từ sự gắn kết, yêu thương và trân trọng nhau trong từng khoảnh khắc", đại diện nói.

Ngày hội gia đình Long Châu 2026, được tổ chức trong hai ngày 10-11/1/2026 tại Quảng trường 2/4 (Nha Trang). Sự kiện không đặt nặng yếu tố thành tích hay tốc độ, mà hướng đến hành trình vận động nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng của từng thành viên.

Bên cạnh vận động, ngày hội được xây dựng với không gian trải nghiệm tổng hợp, kết hợp giữa giải trí, tương tác và gắn kết gia đình. Tại khu vực sân khấu chính, sự xuất hiện của các nghệ sĩ Trường Giang, gia đình nhạc sĩ Khắc Việt, tiktoker Angel tạo thêm điểm nhấn sinh động cho sự kiện.

Yếu tố gắn kết gia đình được đặt ở vị trí trung tâm của ngày hội. Khi cùng tham gia hành trình chung, các thành viên có cơ hội tạm rời thiết bị điện tử và công việc thường nhật để tập trung cho nhau. Hình ảnh ông bà, cha mẹ và con cháu cùng mặc áo sự kiện, cùng di chuyển trên một lộ trình tạo ra trải nghiệm chung hiếm có trong đời sống hằng ngày.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình ngay tại không gian sự kiện cũng góp phần tạo sự an tâm cho người tham gia. Việc được bác sĩ chuyên khoa tư vấn, kiểm tra trong khuôn khổ sự kiện giúp các gia đình, đặc biệt là những gia đình có người lớn tuổi, yên tâm hơn khi tham gia vận động tập thể.

Ban tổ chức cũng chú trọng lưu giữ kỷ niệm cho mỗi gia đình. Đội ngũ nhiếp ảnh gia theo suốt hành trình, cùng các khu vực chụp ảnh được bố trí để ghi lại những khoảnh khắc chung - những tấm hình kỷ niệm cho cả gia đình.

Trên suốt lộ trình, các trò chơi vận động nhẹ và hoạt động tương tác được bố trí đan xen, giúp duy trì không khí thoải mái và tăng sự kết nối giữa các thành viên. Mỗi gia đình tham gia đều nhận bộ race-kit cho các thành viên gồm áo vận động, huy chương hoàn thành và các phần quà chăm sóc sức khỏe theo từng nhóm tuổi. Với các gia đình có thành viên trên 50 tuổi, sự kiện bổ sung thêm các quà tặng hỗ trợ thư giãn, bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc xương khớp.

Hoàng Đan