Ngày hội đầu bếp tôn vinh vai trò quản trị của đầu bếp hiện đại

"Ngày hội Đầu bếp Hà Nội 2026" đề cao sự sáng tạo, vai trò quản trị, cách xây dựng thương hiệu của đầu bếp hiện đại và ra mắt đội tuyển thi đấu quốc tế, diễn ra ngày 23/1.

Sự kiện do Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Hà Nội (HPC) tổ chức với thông điệp chính "Modern Chef Hanoi 2026 - Đầu bếp thời đại mới". Đại diện ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh ngành F&B (thực phẩm và đồ uống) tại Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vai trò của người đầu bếp không còn giới hạn trong không gian căn bếp truyền thống. Các đầu bếp chuyên nghiệp được kỳ vọng trở thành những người sáng tạo, nhà quản lý, người kể câu chuyện thương hiệu và là nhân tố đóng góp vào sự phát triển của ẩm thực và du lịch.

Các đầu bếp thuộc Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Hà Nội và khách mời. Ảnh: HPC

Sự kiện dự kiến quy tụ đông đảo các đầu bếp, chuyên gia và nhà quản lý từ nhiều mô hình khác nhau, gồm: khách sạn cao cấp, nhà hàng quốc tế đến các cơ sở đào tạo nghề. Một trong những hoạt động trọng tâm là phiên tọa đàm chuyên sâu mang tên Chef Talk Hanoi 2026. Tại đây, các diễn giả sẽ chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng đội ngũ, phát triển thương hiệu cá nhân và đưa ra các góc nhìn dự báo về xu hướng ẩm thực trong năm nay. Đồng thời, không gian kết nối doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị F&B tiếp cận với các nhà cung cấp giải pháp và nguyên liệu như Kewpie, Afchem, iPOS, Nhất Hương, Life Food, Shen Tang, Haday, Nương Bắc, Maiami, Golden Palace...

Theo ban tổ chức, khái niệm "đầu bếp hiện đại" không chỉ dừng lại ở kỹ năng chuyên môn giỏi, còn cần hội tụ nhiều yếu tố khác như khả năng thuyết trình, tư duy xây dựng thương hiệu cá nhân, quản trị đội ngũ và sự thích ứng nhanh với các xu hướng ẩm thực toàn cầu. "Nhiều đầu bếp Việt hiện đảm nhiệm các vị trí điều hành chuỗi nhà hàng, cố vấn thực đơn hoặc trở thành đại diện hình ảnh cho các doanh nghiệp lớn. Chủ đề của ngày hội năm nay được xây dựng nhằm phản ánh sát thực tế này và định hướng phát triển cho lực lượng lao động trong ngành", đại diện ban tổ chức cho biết.

Các diễn giả chia sẻ về kinh nghiệm tại Gala Đầu bếp Hà Nội cuối năm 2022. Ảnh: HPC

Một nội dung đáng chú ý trong khuôn khổ ngày hội là lễ ra mắt Đội tuyển Đầu bếp Hà Nội. Đây là lực lượng nòng cốt được tuyển chọn từ những cá nhân xuất sắc đang làm việc tại Hà Nội, đại diện cho nhiều mảng khác nhau của nền ẩm thực. Đội tuyển sẽ được tổ chức huấn luyện bài bản để tham gia các cuộc thi chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Việc thành lập đội tuyển được HPC xác định là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hệ thống đào tạo tài năng dài hạn và quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Sự kiện sẽ khép lại bằng đêm Gala Dinner, nơi các hội viên tổng kết hoạt động năm cũ và vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho nghề bếp. Đại diện HPC cho biết, việc duy trì ngày hội thường niên không chỉ nhằm tôn vinh nghề nghiệp, còn hướng tới xây dựng một cộng đồng chuyên nghiệp, có tiếng nói chung, từ đó nâng cao vị thế của ẩm thực Hà Nội trong bức tranh du lịch khu vực.

(Nguồn: HPC)