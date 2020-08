Ngày đột phá ở Northern Trust

Scottie Scheffler đánh 59 gậy hiếm có, Dustin Johnson chiếm đỉnh bảng ở điểm -15 sau 36 hố nhờ 60 gậy ở vòng hai Northern Trust hôm 21/8.

Ở tuổi 24, tân binh Scheffler trở thành golfer trẻ nhất đánh 59 gậy qua 18 hố và là người thứ 12 đạt mốc này trong lịch sử PGA Tour. Trên sân TPC Boston par71 hôm 21/8, anh ghi 12 birdie chia đều cho mỗi nửa vòng. Nhờ đó, Scheffler nhảy vọt 70 bậc lên vị trí T2 ở điểm -13.

Scottie Scheffler căn chỉnh thước ngắm trước khi gạt bóng trên green hố 14 vòng hai Northern Trust trên sân TPC Boston, Massachusetts hôm 21/8. Ảnh: AP

Golfer này lẽ ra có cơ hội chia sẻ kỷ lục 58 gậy với tiền bối Jim Furyk, nếu tiết kiệm thành công hai gậy ở hai hố cuối vòng. Nhưng anh trượt birdie hố 17 sau pha putt 6,7 mét, và không được eagle sau cú lên green thiếu lực, cách miệng hố 24 mét. Cả vòng, Scheffler phát bình quân 309 yard với độ chính xác chỉ 50%, nhưng bù lại tỷ lệ lên green theo chuẩn đến 89%, và chỉ dùng 23 putt để chốt cả 18 hố

"Chúng ta không có nhiều cơ hội đánh 59 gậy. Do đó, thật tuyệt vời khi tôi làm được điều đó. Thật lòng mà nói, tôi rất bồn chồn ở những hố cuối. Ý nghĩ 59 gậy cứ lởn vởn trong đầu. Nhưng cũng chính cảm giác đó giúp tôi tập trung hơn", Scheffler nói sau vòng đấu.

Xét phạm vi các sự kiện playoff phân định kết quả FedEx Cup, Scheffler là người thứ hai đánh 59 gậy. Furyk là người đầu tiên đạt bảng điểm này ở vòng cuối BMW Championship 2013, sau đó trở thành kỷ lục gia 18 hố với 58 gậy ở chặng thứ hai Travelers Championship 2016.

Lên PGA Tour từ năm 2019, Scheffler đã đánh 20 giải. Anh chưa đăng quang, nhưng đã năm lần cán đích top 10. Scheffler hiện đứng thứ 24 trong cuộc đua FedEx Cup.

Không chỉ Scheffler xuất thần, đàn anh Dustin Johnson cũng suýt đạt mốc 59 gậy.

Johnson xuất phát khi Scheffler vừa ký xong bảng điểm. Cựu số một thế giới xong năm hố đầu bằng loạt birdie-eagle-birdie-eagle-birdie. Hết 11 hố, anh đã tiết kiệm đến 11 gậy và chỉ dùng 13 putt trong tổng cự ly chốt hố ở mức 39 mét. Trong bảy hố còn lại, Johnson đều giữ par và ký bảng điểm 60.

Nếu phải tiếc, Johnson sẽ ước rút lại quyết định ở đầu hố 18 par5, dài 541 yard. Tại đây, Johnson dùng gậy driver, phát 323 yard vào giữa fairway. Tuy nhiên, bóng lại vào chỗ trũng dày cỏ khiến anh không thể mạo hiểm và phải chia khoảng cách thay vì lên thẳng green ở cú thứ hai. Do vị trí bóng khó, Johnson chỉ có thể đánh được 131 yard, sau đó dùng gậy wedge lên green, cách miệng hố gần tám mét. Từ vị trí đó, anh không thể thu birdie do phải dùng hai putt mới xong hố. Johnson xác nhận dùng driver là sai lầm. Nếu được chọn lại, anh sẽ xài gậy gỗ số 3 để bóng đáp vào chỗ bằng phẳng hơn trên fairway, rồi dùng gậy sắt số 6 để "2 on".

Sau vòng đấu, có phóng viên hỏi "anh đánh được 60 gậy thì nên chia buồn hay ăn mừng?". "Tôi không quan tâm lắm. Điểm thế là tốt rồi. Tôi hài lòng", Johnson cười mỉm rồi cười to rồi đáp lời.

Dustin Johnson phát bóng ở hố 15 vòng hai Northern Trust trên sân TPC Boston, Massachusetts hôm 21/8. Ảnh: AP

Chỉ sau 18 hố, Johnson nhảy 19 bậc lên đỉnh bảng, cùng lợi thế dẫn hai gậy. Scheffler đứng T2 cùng Cameron Davis. Nhóm T4 ở điểm -12 gồm Danny Lee, Harris English và Louis Oosthuizen. Sau vị trí này là hai đấu thủ T7 và ba người khác thuộc T9 với cách biệt một gậy giảm dần.

Số một thế giới Jon Rahm đang đứng T29, kém đầu bảng chín gậy. Số ba thế giới Rory McIlroy – đương kim vô địch FedEx Cup đánh 70 gậy, rơi vào nhóm đáy bảng T58 đạt -3, bên cạnh Tiger Woods. "Siêu Hổ" đánh 68 gậy ở vòng mở màn, 71 gậy vòng tiếp theo và suýt bẻ gậy do ức chế phong độ cá nhân.

Quốc Huy tổng hợp