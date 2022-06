Ngày cuối 'săn' xe máy 50 triệu đồng cùng BEST Express

Minigame quay số trúng xe máy Honda Vision trị giá 50 triệu đồng nhân dịp BEST Express hợp tác Mum’s Club trên Shopee sẽ diễn ra đến 23h59 ngày 3/6.

Chương trình tặng voucher mua xe Honda Vision 2022 trị giá 50 triệu đồng bắt đầu từ 0h ngày 1/6 chỉ còn duy nhất hôm nay để tìm ra người dùng mới đăng ký thành viên Mum’s Club may mắn nhất nhận thưởng. Khách hàng có thể tranh thủ mua sắm trên Shopee và đăng ký Mum’s Club để có thêm cơ hội trúng giải nhân dịp BEST Express hợp tác với đơn vị này.

Chương trình tặng xe máy Honda Vision trị giá 50 triệu đồng nhân dịp BEST Express hợp tác Mum’s Club trên Shopee chỉ còn duy nhất hôm nay để tham gia. Ảnh: BEST Express

Trong năm 2022, bên cạnh phát triển hạ tầng cơ sở, công nghệ, BEST Express liên tục hợp tác với nhiều thương hiệu lớn trên các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam. Trở thành một trong những nhà vận chuyển lớn trên Shopee từ giai đoạn đầu, đơn vị chuyển phát này đã tích cực triển khai các hoạt động vận chuyển và nhận sự ủng hộ của hàng triệu khách hàng.

Với sự nỗ lực phát triển không ngừng, BEST đã tham gia trở thành đối tác vận chuyển của các thương hiệu lớn. Mới đây, đơn vị đã hợp tác với Colgate, thu hút sự chú ý của hàng triệu khách hàng và đối tác khác. Chương trình tặng xe trên Mum’s Club từ khi khởi động đã có hàng nghìn khán giả hưởng ứng. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận hàng nghìn lượt đăng ký thành viên cùng những thảo luận sôi nổi, mong chờ kết quả trên các diễn dàn.

Cách thức đăng ký tham gia gồm hai bước. Bước 1 vào mục "Ưu đãi thành viên", chọn Shopee Mum Club trên Shopee hoặc gõ vào thanh tìm kiếm chữ "mum" để truy cập vào trang chủ Shopee Mum’s Club; sau đó nhấn chọn dòng "Đăng ký ngay" hiển thị trên trang. Bước 2 điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong mẫu đơn đăng ký và chọn ô nộp đơn ở cuối sau khi hoàn thành.

BEST Express thường xuyên tổ chức các chương trình tặng quà, ưu đãi nhằm tri ân khách hàng, đối tác đã đồng hành, ủng hộ dịch vụ chuyển phát của đơn vị. Ảnh: BEST Express

"Chúng tôi biết ơn vì khách hàng đã lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và luôn ủng hộ các chương trình mà đơn vị tổ chức. Đội ngũ nhân sự mong chờ tìm ra khách hàng may mắn để trao thưởng. Chúng tôi luôn xem niềm vui của khách hàng là thành công trong dịch vụ", đại diện BEST Express chia sẻ.

Tham gia vào thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express hiện là một trong những đối tác vận chuyển chính của các sàn thương mại điện tử lớn trong nước. Mạng lưới dịch vụ trải rộng khắp 63 tỉnh, thành. Đơn vị hiện vận hành 30 trung tâm phân loại trên cả nước. Hai điểm tại TP HCM và Từ Sơn (Bắc Ninh) có quy mô lớn nhất, nhì của tập đoàn tại Đông Nam Á.

Đến nay, doanh nghiệp sở hữu tổng diện tích khai thác kho bãi trên toàn quốc đến hơn 100.000 m2, cho năng lực xử lý trên 1,8 triệu bưu kiện mỗi ngày. Năm 2022, đơn vị kỳ vọng mở thêm hơn 1.500 bưu cục trên toàn quốc. Doanh nghiệp cho biết sẽ đầu tư thêm để tối ưu dây chuyền xử lý hàng.

Đồng thời, BEST cũng rót hơn hai triệu USD, bổ sung 30 phương tiện vận tải, nâng cao khả năng chuyên chở. Việc tăng cường đầu tư toàn diện cả công nghệ, hạ tầng vận tải giúp mang đến cho khách hàng và đối tác trong nước dịch vụ chất lượng, nhanh chóng hơn.

Ứng dụng BEST Express bổ sung loạt tính năng mới. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh các chương trình ưu đãi tri ân khách hàng, BEST Express cũng bổ sung loạt tính năng mới trên ứng dụng dịch vụ "BEST Express Việt Nam", góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách hàng. Các tính năng bổ sung gồm: báo cáo tổng quan trạng thái đơn hàng trong 15 ngày gần nhất; hiển thị chi tiết tham số giá trị của đơn hàng như số tiền COD, phí thu hộ, tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm...

Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp thêm tính năng quản lý đơn hàng, cho phép nhà bán hàng đối tác theo dõi thông tin đơn gửi và nhận, giúp họ dễ dàng tra cứu thông tin chi tiết và hành trình vận chuyển.

Trước đó, đơn vị chuyển phát này cũng triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tiếp với ZNS, tăng khả năng tương tác, kết nối và truyền tải thông tin đến khách hàng nhanh chóng, hiệu quả hơn. Thông qua kết nối mới này, BEST Express có thể thông tin trực tiếp đến khách hàng sử dụng dịch vụ về hành trình và trạng thái đơn hàng theo thời gian thực với các nội dung chi tiết về đơn hàng như: "Thông báo kế hoạch giao hàng dự kiến và thông tin shipper giao hàng", "Xác nhận giao hàng thành công"...

ZNS cũng cho phép khách hàng gửi tin nhắn trực tiếp về tài khoản chính thức của BEST Express để phản hồi về dịch vụ. Sau khi khách hàng thao tác, yêu cầu sẽ gửi trực tiếp về bộ phận chăm sóc khách hàng của BEST và giải quyết nhanh chóng.

Ngoài thông báo gửi đến người nhận, trong trường hợp giao không thành công, ứng dụng cũng gửi tin nhắn đến người gửi về vấn đề đơn hàng đang gặp phải. Tương tác hai chiều giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận thông tin, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, BEST Express còn hợp tác cùng các ứng dụng ví điện tử, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến với các đối tác uy tín như VNPay, ShopeePay... nhằm mang đến giải pháp thanh toán đa dạng, an toàn cho cả shipper lẫn người dùng.

"Mọi cải tiến về hạ tầng, công nghệ, ứng dụng cùng những chương trình khuyến mãi của BEST Express đều nhằm nâng cao trải nghiệm toàn trình cho khách hàng, đối tác, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, các dịch vụ giá trị giá tăng nhằm mang đến niềm tin và sự an tâm cho khách hàng trên toàn quốc", vị đại diện doanh nghiệp cho biết.

Nguyệt Di