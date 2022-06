Ngày cuối mua vé ưu đãi show âm nhạc In The Mirror

Người hâm mộ chỉ còn vài tiếng để mua vé xem trực tuyến show nhạc có sự tham gia của Văn Mai Hương và Lân Nhã với mức ưu đãi 199.000 đồng.

Giai đoạn bán vé "siêu sớm" show In The Mirror 2 trên nền tảng trực tuyến eBox với mức giá ưu đãi 199.000 đồng sẽ kết thúc vào 23h59 hôm nay, 7/6. Khán giả có thể truy cập ngay vào đây để mua vé để hưởng mức giá trên. Từ ngày mai, giá sẽ tăng lên mức 299.000 đồng.

Văn Mai Hương và Lân Nhã sẽ biểu diễn tại show âm nhạc In The Mirror 2 diễn ra vào ngày 2/7.

Số thứ hai của In The Mirror với sự góp mặt của hai ca sĩ Văn Mai Hương và Lân Nhã bắt đầu mở bán từ ngày 31/5 và nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc. In The Mirror 2 diễn ra vào tối ngày 2/7 tại khu đô thị ParkCity Hanoi, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội.

Bên cạnh việc phát trực tuyến trên nền tảng eBox, chương trình còn mở bán vé xem trực tiếp để đáp ứng cho nhu cầu thưởng thức âm nhạc của hàng trăm khán giả tại Thủ đô. Mức giá lần lượt cho các hạng vé Standard, VIP và VVIP lần lượt là 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng.

Giữ vai trò dẫn dắt, kết nối hai ca sĩ là MC Minh Xù. Nam MC được biết đến là người có tính cách năng động, hóm hỉnh, linh hoạt trong phong cách dẫn dắt. Minh Xù có thể làm tốt trong vai trò MC ở nhiều thể loại chương trình khác nhau từ thiếu nhi, vận động, talkshow hay âm nhạc. Sự góp mặt của Minh Xù sẽ giúp đêm nhạc tăng tính tương tác và sự trẻ trung.

Chương trình dành những ưu đãi đặc biệt cho người hâm mộ của hai ca sĩ Văn Mai Hương và Lân Nhã. Những thành viên trong fanclub của hai ca sĩ khi mua vé xem online qua eBox sẽ được hưởng mức giá ưu đãi 149.000 đồng xuyên suốt chương trình. Để được hưởng ưu đãi này, các thành viên chỉ cần nhập đúng mã code đã được cung cấp cho mỗi fanclub.

Bên cạnh đó, tham gia chương trình, khán giả yêu nhạc còn có cơ hội nhận những phần quà dưới dạng NFT. Những NFT này là ảnh, hình động, video ngắn lưu giữ khoảnh khắc thăng hoa độc nhất của cặp nghệ sĩ khách mời. Người mến mộ may mắn có thể đập hộp các phần quà NFT trên Artaverse - một nền tảng cho phép người hâm mộ sưu tầm các khoảnh khắc hay tác phẩm độc đáo của thần tượng. Đây cũng chính là một trong những sản phẩm nổi bật được phát triển bởi Aura Network - hệ sinh thái blockchain dành riêng cho NFT.

In The Mirror là show âm nhạc do báo điện tử VnExpress tổ chức. Số đầu tiên của chương trình với sự tham gia của hai ca sĩ Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn đã được phát trực tiếp thông qua nền tảng eBox vào ngày 19/1 và nhận được sự chào đón của đông đảo độc giả. In The Mirror 1 đã mang tới một không gian âm nhạc trực tuyến giàu cảm xúc, đa tương tác với sự hỗ trợ công nghệ. Hơn 1.000 khán giả đã mua vé để theo dõi và đồng hành cùng Bùi Anh Tuấn và Tùng Dương suốt 2 tiếng của chương trình.

Thảo Miên