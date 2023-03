Ngày cuối mua vé ưu đãi eBox về tài chính cá nhân

eBox chuyên đề "Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả" sẽ kết thúc giai đoạn bán vé sớm giá 159.000 đồng trước 23h59 hôm nay, ngày 14/3.

Độc giả muốn thiết lập mục tiêu tài chính thông minh và lập kế hoạch khoa học chỉ còn một ngày để đăng ký eBox chuyên đề "Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả" với mức giá ưu đãi 159.000 đồng. Từ ngày mai, chuyên đề sẽ chuyển sang giai đoạn bán vé thường với mức giá 239.000 đồng.

Đăng ký vé ưu đãi eBox tại đây .

Với chuyên đề này, eBox chọn câu chuyện được rất nhiều người quan tâm hiện nay là cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Theo nghiên cứu "Fintech and Financial Literacy in Vietnam" do ADB Institute công bố năm 2020, kiến thức về tài chính của người Việt thấp hơn nhiều so với Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, những người trên 30 tuổi có "ít kiến thức về quản lý tài chính" hơn so với các thế hệ trẻ, khiến cho cuộc sống về già dễ trở nên bấp bênh hơn.

Một số lý do khiến người Việt phiền não về tình hình tài chính cá nhân của mình là gặp khó trong việc tiết kiệm, "ngập" trong nợ nần, cách thức quản trị tiền bạc hay cách quản trị danh mục đầu tư, theo "Báo cáo sức khỏe ngành tài chính và ngân hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương" do Backbase công bố. Ngoài ra, nhiều người cũng đang gặp khó khăn trong việc làm sao xác định mục tiêu phù hợp với bản thân và lập kế hoạch tài chính khoa học.

Để trả lời cho những câu hỏi trên, eBox sẽ có sự tham gia của các diễn giả là chuyên gia tài chính uy tín trong ngành. Trong ngày đầu tiên, ông Lâm Minh Chánh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Học viện kinh doanh và Tài chính BizUni và ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank.

Chuyên gia Lâm Minh Chánh (trái) và chuyên gia Phan Dũng Khánh (phải) là diễn giả chủ đề tiếp theo của eBox. Ảnh: NVCC

Với hai buổi phát sóng trực tuyến và một buổi đối thoại trực tiếp, người tham gia sẽ được tiếp cận với nhiều chủ đề quan trọng như cách thiết lập mục tiêu tài chính trong ngắn hạn và dài hạn, đánh giá tình hình tài chính của bản thân, cách thiết lập, theo dõi và điều chính kế hoạch. Các chuyên gia sẽ phân tích chi tiết các chiến lược tiết kiệm có thể ứng dụng ngay và gợi ý đầu tư thông minh cho người mới bắt đầu.

Người đăng ký có thể xem lại toàn bộ nội dung chia sẻ vô thời hạn trên nền tảng eBox đồng thời tương tác với cộng đồng và chuyên gia trong buổi livestreaming vào ngày 31/3.

