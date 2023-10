Ngày ấy - bây giờ của sao 'Biệt đội đánh thuê'

Arnold Schwarzenegger

Tài tử vào vai Trench Mauser - từng là đối thủ và hợp tác với đội của Barney Ross, xuất hiện trong ba phần đầu. Nhân vật Mauser góp phần mang tiếng cười cho phim.

Sau khi rời Biệt đội đánh thuê, Arnold tiếp tục đóng chính loạt Kẻ hủy diệt và gây tiếng vang, được mệnh danh là "già gân Hollywood". Từ năm 2003 đến 2011, ông giữ ghế thống đốc bang California. Sau khi hết nhiệm kỳ, Arnold quay trở lại đóng phim và có nhiều dự án thành công tại phòng vé. Tác phẩm mới nhất ông tham gia là FUBAR (2023) - nói về đặc vụ CIA Luke (tài tử đóng).

Ở tuổi 76, ưu tiên của ông là luyện tập và giữ gìn sức khỏe. Ngày 10/10, Arnold sẽ ra mắt cuốn sách Be Useful: Seven Tools for Life nói về cuộc đời và những bài học.

Năm 1986, ông kết hôn với nhà báo Maria Shriver và chia tay năm 2011, có bốn con gồm: Christina, Katherine Schwarzenegger, Patrick và Christopher, con trai Baena với người giúp việc. Tài tử hẹn hò nhà điều trị tâm lý Heather Milligan từ năm 2013. Ảnh: Everett Collection/Imago