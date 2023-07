Ngạt khí trong không gian kín nguy hiểm thế nào

Không gian kín như ống cống, hầm, hố thường chứa nhiều khí độc hại như metan, Hydro sulfua có thể gây ngộ độc và tử vong tức thì.

Hôm qua, 5 công nhân bị ngạt khí khi mở nắp cống rộng khoảng một m2 để xuống vớt rác, giảm ngập tại hệ thống cống ở số 3A20 đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh. Một công nhân 38 tuổi tử vong, một người nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do ngạt khí metan và Hydro sulfua (H2S).

Tiến sĩ Khuất Quang Sơn, giảng viên hóa học, Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Hà Nội), cho biết cả hai khí đều không màu, dễ cháy nổ. Cụ thể, H2S là một loại khí độc, không màu, dễ cháy, có mùi trứng thối đặc trưng, độc tính cao hơn CO.

Khi phơi nhiễm H2S, bệnh nhân thấy kích ứng mắt, do viêm kết mạc và giác mạc tại chỗ. Chất này còn tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, dẫn đến tê liệt các trung tâm hô hấp, thậm chí gây tử vong ngay nếu tiếp xúc với nồng độ cao.

Theo Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ, nồng độ H2S khoảng 400 ppm đến 700 ppm gây nguy hiểm đến tính mạng chỉ trong khoảng 30 phút, nồng độ trên 800 ppm có khả năng gây mất ý thức và tử vong ngay lập tức.

Còn metan (CH4) là khí phổ biến, dễ cháy và là "thủ phạm" gây ra nhiều vụ ngạt, nổ, xuất hiện nhiều trong hầm lò, bãi rác. Khí metan thẩm thấu kém qua da, nạn nhân chủ yếu phơi nhiễm do hô hấp. Các dấu hiệu ngộ độc bao gồm buồn nôn, nôn, khó thở, nhịp tim không đều, nhức đầu, buồn ngủ, mệt mỏi, chóng mặt. Ngộ độc metan còn gây mất phương hướng, thay đổi tâm trạng, cảm giác ngứa ran, mất khả năng phối hợp, nghẹt thở, co giật, bất tỉnh, hôn mê, thậm chí tử vong thiếu oxy trong máu.

Quá trình phân hủy yếm khí các chất hữu cơ trong cống rãnh còn sinh ra một số chất khí độc hại khác như PH3, CH3NH2, CH3SH, NH3 khiến người tiếp xúc có thể bị ngạt.

Một số vấn đề khác như về mực nước trong không gian kín, các sinh vật nhỏ gây hại, dị vật có sẵn, dinh dưỡng không đảm bảo, thiếu dưỡng khí khiến nạn nhân gặp nhiều nguy hiểm hơn khi mắc kẹt.

H2S, metan, CO đều là khí độc, tác động lên hệ thần kinh, gây hôn mê và tử vong nhanh. Ảnh: Healthy

Chuyên gia khuyến cáo nạn nhân bị ngạt khí cần được di chuyển đến nơi thoáng, đánh giá dấu hiệu sinh tồn, đồng thời gọi cấp cứu để xử trí sớm, tránh biến chứng nặng nề.

Để phòng ngừa, mọi người cần được tập huấn an toàn lao động kỹ lưỡng. Công ty cần đánh giá điều kiện làm việc trước khi người lao động thực hiện nhiệm vụ để xác định các điều kiện an toàn tối thiểu. Trang bị một số máy đo khí O 2 , CH 4 , NH 3 , H2S, PH 3 , CO 2 . Đảm bảo trang bị và phương tiện đảm bảo an toàn như mặt nạ lọc độc, bình dưỡng khí.

Trong quá trình lao động và sinh hoạt nếu phát hiện mùi trứng thối, là mùi đặc trưng của khí H2S cần đi ra ngoài ngay để đảm bảo an toàn. Người lao động cần đảm bảo sức khỏe khi làm việc. Nơi làm việc cần lưu giữ hồ sơ theo dõi sức khỏe của nhân viên.

Khi làm việc trong không gian hạn chế, mọi người cần có kinh nghiệm và phương án dự phòng các tình huống bất thường xảy ra, có khả năng sơ cứu cũng như cấp cứu khi cần.

Minh An