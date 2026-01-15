Hai công nhân tử vong dưới cống ở TP HCM

Trong lúc kiểm tra cống ở khu vực chợ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), hai công nhân bị ngạt khí, tử vong trưa 15/1.

Khoảng 12h20, anh Phạm Văn Bình, 33 tuổi, quê xã Long Điền bắc thang xuống kiểm tra hố ga trên đường Hoàng Diệu, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ (gần chợ Ngọc Hà). Xuống được một đoạn, anh Bình bất ngờ bị ngạt khí, ngã xuống hố sâu.

Thấy đồng nghiệp gặp nạn, Nguyễn Trọng Tài, 28 tuổi, xuống cứu, song cũng bị ngạt, rơi xuống hố ga. Người dân xung quanh hô hoán, thả dây xuống cứu nhưng bất thành do lo ngại nguy cơ tiếp tục gặp nạn, sau đó báo cơ quan chức năng.

Hố ga nơi hai công nhân gặp nạn. Ảnh: Minh Bằng

Công an cùng lực lượng cứu hộ đã sử dụng mặt nạ oxy, dây chuyên dụng và thiết bị thông khí để tiếp cận, đưa các nạn nhân lên khỏi hố ga. Cả hai được đưa lên và chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm y tế Phú Mỹ nhưng đã tử vong.

Đại diện UBND phường Phú Mỹ cho biết anh Bình là công nhân của Công ty TNHH XD TM Tân Tiến (trụ sở ở phường Tam Thắng); Tài là phụ xe hút bùn của Công ty TNHH môi trường Bình An, ở phường Bình Đông.

Lực lượng cứu hộ đưa hai nạn nhân ra khỏi hố ga. Ảnh: Người dân cung cấp

Hố ga xảy ra sự cố nằm ngay cổng chợ Ngọc Hà, cách ngã ba rẽ vào 20-30 m, miệng hố có đường kính rộng khoảng 60 cm, sâu 7 m.

Theo các chuyên gia, dưới giếng, cống là không gian kín nên ít oxy. Nếu cống có nhiều rác cùng với xác động vật phân hủy sẽ sinh ra nhiều khí độc như metan, H2S và CO. Khi hít phải những khí này, nạn nhân dễ hôn mê dẫn tới tử vong.

Trường Hà