Ngạt khí CO từ máy phát điện

Quảng NinhNgười phụ nữ 67 tuổi, dùng máy phát điện khi nhà bị mất điện và đóng cửa đi ngủ, hôm sau khi được phát hiện thì đã hôn mê.

Người con trai ngày 16/6 cho biết, buổi sáng hôm sau gọi mãi không thấy mẹ dậy thì bất ngờ phát hiện mẹ bất tỉnh trên giường. Gia đình nhanh chóng đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng. Sau khi khai thác thông tin và dựa trên các kết quả xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán ngạt khí CO. Để điều trị chuyên sâu, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Y học biển Việt Nam.

Các bác sĩ cho biết việc sử dụng máy phát điện trong môi trường kín hoặc chật hẹp như hộ gia đình tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Khí CO sản sinh ra trong quá trình vận hành máy nổ (máy phát điện, các loại động cơ xe máy, ôtô...). Trong môi trường kín thiếu không khí, khí CO ngăn cản quá trình vận chuyển oxy lên não, gây tổn hại hệ thần kinh, tim mạch của nạn nhân. Những trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời, để thiếu oxy lâu nhẹ có thể ảnh hưởng đến tri giác do não bị tổn thương, nặng hơn sẽ dẫn đến hôn mê và có thể tử vong.

Biểu hiện của ngạt khí CO lúc đầu nạn nhân có biểu hiện đau đầu, sau đó buồn nôn, choáng váng, khó thở, mệt mỏi, ngất, cuối cùng là mất ý thức.

Bác sĩ khuyến cáo người dân vào mùa hè nắng nóng hay xảy ra tình trạng mất điện, nhiều gia đình có tự trang bị máy phát điện. Máy phát điện cũ, kém chất lượng thì lượng khí xả càng lớn vì nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn và chỗ còn thừa sẽ trở thành khí độc. Vì vậy khi mua máy phát điện, các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào, biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại.

Khi sử dụng máy phát điện hãy đặt ở nơi thoáng khí. Tuyệt đối không để trong phòng kín, phòng nhỏ chật hẹp. Khi phát hiện các nạn nhân bị ngạt khí, cần nhanh chóng mở các cửa để không khí tràn vào, nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi nơi có khí độc, nếu người bệnh thở yếu hoặc bất tỉnh cần phải đưa ngay đến bệnh viện gần nhất.

Thúy Quỳnh