Ngập lụt nghiêm trọng ở New York, nước tràn vào tàu điện ngầm

Mưa lớn kỷ lục trong đêm gây ngập lụt nghiêm trọng tại New York, khiến nước phun lên dữ dội ở ga tàu điện ngầm.

Thành phố New York và khu vực ba bang gồm New York, New Jersey và Connecticut hứng đợt mưa lớn kỷ lục từ đêm 14/7 và kéo dài tới ngày hôm sau, gây ra lũ quét, ngập lụt nghiêm trọng trên khắp khu vực.

Các tuyến đường chính ở New York, như đại lộ Saw Mill River và cao tốc Cross Bronx đã bị đóng cửa tạm thời do ngập lụt. Khu vực Công viên Trung tâm của New York ghi nhận lượng mưa 52 mm trong một giờ, được coi là trận mưa lớn "20 năm có một" tại khu vực.

Một số tuyến tàu điện ngầm đã dừng hoạt động do ngập lụt. Video do hành khách quay cho thấy nước phun lên dữ dội ở ga tàu điện ngầm số 1 tại khu Manhattan, tràn cả vào bên trong tàu, khiến một số hành khách phải co chân trên ghế.

Nước tràn vào tàu điện ngầm New York Nước tràn tại ga tàu điện ngầm ở Manhattan, New York. Video: X/TracyYoung

"Khi lượng mưa lớn trút xuống, hệ thống đường ống thoát nước của thành phố bị quá tải, nước ùn lại và chảy ngược vào ga tàu điện ngầm", Janno Lieber, lãnh đạo Cơ quan Giao thông Đô thị New York, cho biết.

Hoạt động của tàu điện ngầm được khôi phục hoàn toàn vào sáng 15/7, nhưng nhiều tuyến đường bộ vẫn đình trệ do lũ lụt.

Tại hạt Westchester, giới chức đã giải cứu nhiều người bị kẹt khỏi các phương tiện ngập nước. Thị trấn Elmsford trong hạt phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, khi lũ lụt khiến hạ tầng giao thông, nhà cửa, doanh nghiệp thiệt hại nặng.

Tại New Jersey, giới chức đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang, khi ghi nhận tình trạng lũ lụt nguy hiểm trên khắp miền bắc và miền trung.

Đường phố ngập nước sau mưa lớn ở New Jersey, Mỹ, ngày 15/7. Ảnh: AFP

Cảnh sát thị trấn North Plainfield đã phải lội qua nước sâu ngang ngực để tiếp cận ít nhất 30 ngôi nhà, giải cứu 40 người bị kẹt. Tất cả các trường học, doanh nghiệp ở thị trấn này bị đóng cửa ngày 15/7.

Một số tuyến đường ở những nơi khác trong bang ngập lụt nghiêm trọng. Hai phụ nữ đã thiệt mạng khi ôtô bị lũ cuốn ở thành phố Plainfield.

Tính đến 23h ngày 14/7, sân bay La Guardia đã hủy 385 chuyến bay, sân bay Newark hủy 322 chuyến. Sân bay JFK ở New York hủy 226 chuyến.

Ngập lụt nghiêm trọng ở New York, nước tràn vào tàu điện ngầm Đường phố tại khu vực ba bang ngập lụt sau trận mưa lớn. Video: Inside

Hơn 100 chuyến bị hủy ngày 15/7, khi cảnh báo lũ quét lan rộng đến vùng thủ đô Washington và hạt Arlington, bang Virginia. Thành phố Petersburg ở Virginia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Ở một số khu vực, người dân cho biết sân nhà ngập tới 45 cm.

Đức Trung (Theo ABC News, AP, Washington Post)