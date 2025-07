Ngập lụt lan rộng ở Nghệ An

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến xã Nhân Hòa, huyện Anh Sơn cũ ngập sâu, hơn 7.000 người phải sơ tán trong đêm 23/7.

Ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, cho biết từ 5h ngày 23/7 trời đã ngớt mưa, song nước từ các khe suối, đồi dốc bắt đầu dâng cao do thủy điện phía thượng nguồn xả lũ. Đến chiều, mực nước lên nhanh, nhấn chìm hàng loạt nhà dân. Tối cùng ngày nước đạt đỉnh, có nơi ngập sâu hơn hai mét.

"Toàn xã có 22.000 hộ dân thì khoảng 7.000 hộ phải sơ tán đến nơi an toàn trong đêm. Hiện hàng trăm ngôi nhà ngập đến nóc", ông Lục nói.

Người dân xã Nhân Hòa, huyện Anh Sơn cũ, đi sơ tán để tránh lũ đêm 23/7. Ảnh: Hùng Lê

Chính quyền địa phương đã cử cán bộ thức trắng đêm, dùng thuyền máy tiếp cận các điểm ngập nặng, đưa người dân đến nơi an toàn. Rạng sáng 24/7, thêm 30 hộ ở thôn Đỉnh Hợp được di dời khẩn cấp do bị nước lũ chia cắt.

"Những hộ này ở vùng cao, ban đầu chủ quan không rời nhà. Đến khi nước tràn vào mới gọi cầu cứu. Dù đêm khuya, nước xiết, chúng tôi vẫn quyết tâm sơ tán hết người dân ra khỏi vùng nguy hiểm", ông Lục nói.

Hiện 26 thôn của xã Nhân Hòa bị ngập, một số khu vực bị cô lập hoàn toàn, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Chính quyền đang bố trí điểm trú ẩn tạm, cấp phát lương thực khẩn cấp và theo dõi sát tình hình lũ tiếp tục dâng.

Nhiều quốc lộ tê liệt

Sáng 24/7, quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn các xã Anh Sơn, Tương Dương, Con Cuông (trung tâm các huyện cũ cùng tên) đang ngập từ 0,5 đến hơn một mét, do mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về hai ngày qua. Nhiều chốt đã được lập trên đường để cấm phương tiện qua lại.

Người dân sống bên quốc lộ 7 đưa tài sản lên chỗ cao tránh trú, ngày 23/7. Ảnh: Hùng Lê

Quốc lộ 7 dài 227 km, bắt đầu từ huyện Diễn Châu cũ (giao với quốc lộ 1) và kết thúc tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn cũ, giáp Lào. Đây là tuyến huyết mạch của Bắc Trung Bộ, đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây Nghệ An.

Tuyến đường đi qua bảy huyện cũ gồm Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn. Địa hình phức tạp với nhiều đèo dốc, sông suối, song quốc lộ 7 vẫn là trục kết nối duy nhất giữa đồng bằng Nghệ An với các huyện biên giới và nước bạn Lào qua cặp cửa khẩu Nậm Cắn - Namkan.

Một vạt núi đổ xuống quốc lộ 16, đoạn qua xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cũ, khiến giao thông đi từ vị trí này sang các xã ở huyện Tương Dương và Kỳ Sơn cũ tê liệt, ngày 24/7. Ảnh: Đức Hùng

Tại quốc lộ 16 - tuyến đường nối bốn tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và là trục độc đạo từ trung tâm huyện Tương Dương cũ đi các xã vùng sâu, sang các huyện giáp ranh như Kỳ Sơn, Quế Phong, giao thông cũng đang tê liệt vì hàng chục điểm sạt lở lớn.

Nhiều đoạn từ xã Tri Lễ (huyện Quế Phong cũ) đi xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ) và Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn cũ) bị vạt núi đổ xuống chắn ngang đường, bùn đất cao 0,5 m. Xung quanh, các ngọn núi tiếp tục sạt lở, cây cối bị cuốn trôi xuống suối.

Do ảnh hưởng bão Wipha, từ đêm 21 đến hết ngày 22/7, mưa to trút xuống Nghệ An phổ biến 100-200 mm, riêng Quỳ Châu đạt 259 mm. Lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét tại nhiều huyện miền núi như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong.

Ngọn núi đoạn qua địa bàn huyện Quế Phong cũ sạt lở nhiều điểm, ngày 23/7. Ảnh: Đức Hùng

Đỉnh lũ tại hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 12.800 m3/s, vượt xa mức thiết kế. Đến 17h30 ngày 23/7, mưa lũ khiến ba người tử vong, một người mất tích, bốn người bị thương; hơn 3.700 nhà dân ngập sâu, hàng trăm căn tốc mái, nhiều bản bị cô lập.

Sáng 24/7, miền núi Nghệ An đã ngớt mưa, song từ tối qua các nhà máy thủy điện vẫn xả lũ. Nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến xã Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn bị ngập diện rộng, quốc lộ 7 chia cắt, giao thông tê liệt.

Đức Hùng