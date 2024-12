Ngập lụt khắp thế giới năm 2024

Người chạy lũ buộc người vào dây thừng, leo lên bức tường ở South Tokar, bang Biển Đỏ, Sudan, ngày 28/8.

Từ lâu, các nhà khoa học đã dự đoán nhiệt độ toàn cầu tăng sẽ khiến mưa nhiều hơn bởi khí quyển ấm hơn chứa nhiều hơi nước hơn.

Năm nay sẽ là năm nóng nhất trong 125.000 năm qua và là năm đầu tiên nhiệt độ trung bình của Trái Đất vượt quá 1,5 độ C so với thời con người bắt đầu đốt than, dầu khí để phát triển kinh tế.