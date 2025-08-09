Ngao nuôi ở Thanh Hóa chết hàng loạt

Hàng trăm tấn ngao thương phẩm ở vùng ven biển phường Ngọc Sơn bị chết, nguyên nhân nhiễm bệnh và lượng nước ngọt đổ về quá lớn sau bão Wipha.

Ngày 9/8, các hộ dân nuôi ngao thương phẩm ở phường Ngọc Sơn đang thuê máy móc và nhân công thu gom xác ngao chết đưa đi tiêu hủy. Trên bờ biển dài hơn hai km, mùi tanh nồng bốc lên do xác ngao phân hủy gặp thời tiết nắng nóng.

Xác ngao chết chất đống trên mặt biển ở Ngọc Sơn. Ảnh: Lam Sơn

Ông Phan Văn Toàn, thành viên Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Hải Châu, cho biết ngao chết rải rác từ cuối tháng 7, sau cơn bão Wipha và kéo dài đến nay. Hơn hai ha diện tích nuôi ngao của gia đình sắp đến kỳ thu hoạch đã gần như chết hết.

"Ngao chết rất nhanh, chỉ vài giờ sau khi phát hiện đã há miệng, ruột phân hủy, nông dân không kịp trở tay. Nhiều hộ dân gần như mất trắng", ông Toàn nói. Hiện việc thu gom xác ngao, cải tạo bãi nuôi gặp khó khăn do thiếu nhân lực và cần thời gian dài.

Theo thống kê của UBND phường Ngọc Sơn, ngao nuôi chết bất thường khoảng 10 ngày nay, ảnh hưởng đến hơn 50 hộ dân với khoảng 80 ha. Tỷ lệ ngao chết từ 95% trở lên ở tất cả lứa tuổi, ước tính thiệt hại 60 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Diện, cán bộ phòng Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả phân tích mẫu ngao chết lấy tại Ngọc Sơn cho thấy ngao bị nhiễm ký sinh trùng Perkinsus olseni. Ngoài ra, ảnh hưởng của bão Wipha khiến nước ngọt từ thượng nguồn đổ về hạ du sông Yên lưu lượng lớn, mang theo lượng phù sa, rác thải phủ lên bãi nuôi, làm biến đổi môi trường sống và tác động tiêu cực đến ngao.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân cách xử lý, thu gom ngao chết nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sớm ổn định lại sản xuất.

Người dân ở phường Ngọc Sơn kiểm tra vùng ngao đã chết trắng. Ảnh: Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 1.000 ha nuôi ngao thương phẩm, tập trung ở vùng triều các xã Vạn Lộc, Tân Tiến và Ngọc Sơn (thị xã Nghi Sơn, huyện Nga Sơn và Hậu Lộc cũ), sản lượng mỗi năm ước đạt 19.000 tấn.

Ngoài phường Ngọc Sơn, các vùng nuôi ngao khác ở Thanh Hóa như Tiên Trang, Quảng Nham... cũng đang xuất hiện tình trạng ngao chết rải rác. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ nuôi thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt là nguồn nước và nhiệt độ, chủ động thu hoạch ngao khi phát hiện dấu hiệu bất thường, đồng thời tăng cường liên kết các đầu mối tiêu thụ để giảm rủi ro về giá khi xảy ra dịch bệnh.

Lê Hoàng