Ngành thời trang Trung Đông rung chuyển vì chiến sự

Chiến sự giữa Mỹ, Isrel và Iran khiến nguồn thu từ hệ sinh thái bán lẻ thời trang của Trung Đông bị tê liệt hoàn toàn.

Những ngày tháng 3, các địa chỉ bán lẻ đắt giá nhất hành tinh, từ Dubai Mall, Mall of the Emirates đến The Avenues tại Kuwait, The Bahrain City Centre đồng loạt rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Theo Reuters, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Hermès đóng cửa hoặc hoạt động hạn chế vì khu vực này trở thành vùng chiến sự chỉ sau một đêm. Cuộc đối đầu quân sự giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran không chỉ làm rung chuyển bản đồ địa chính trị mà còn giáng một đòn chí mạng vào động cơ tăng trưởng quan trọng nhất còn sót lại của ngành thời trang toàn cầu.

Trước khi cuộc xung đột bùng nổ, Trung Đông được coi là "ngôi sao hy vọng" của ngành xa xỉ. Theo eMarketer, trong khi thị trường Trung Quốc phục hồi chậm chạp và Mỹ đối mặt với rủi ro thuế quan, Trung Đông - dẫn đầu bởi UAE và Saudi Arabia - đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng từ 4% đến 6% trong năm 2025. Theo phân tích của RBC Capital Markets, khu vực này chiếm từ 5% đến 10% tổng chi tiêu xa xỉ toàn cầu.

Một số người trong Dubai Mall giữa bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran hôm 3/3. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sự leo thang quân sự vào cuối tháng 2 đến nay đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Tờ Economic Times nhận định việc Iran trả đũa bằng các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào UAE, Bahrain, Kuwait và Qatar đã khiến các tập đoàn lớn phải đưa ra những quyết định vận hành khó khăn. Kering - chủ sở hữu của Gucci và Saint Laurent - là tập đoàn quyết liệt nhất khi đóng cửa toàn bộ cửa hàng tại bốn quốc gia vùng Vịnh và đình chỉ mọi chuyến đi đến khu vực. LVMH cũng không ngoại lệ khi đóng cửa các thương hiệu flagship như Louis Vuitton và Dior trong những ngày đầu của cuộc không kích.

Sự gián đoạn này không ảnh hưởng đồng đều đến tất cả thương hiệu. Giới phân tích tại ngân hàng Mỹ Morgan Stanley và Reuters chỉ ra rằng Richemont (chủ sở hữu Cartier) và Zegna là hai cái tên chịu rủi ro lớn nhất, với khoảng 9% tổng doanh thu toàn cầu đến từ thị trường Trung Đông. Riêng với Cartier, cuộc chiến nổ ra đúng vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi hãng khai mạc triển lãm trang sức cao cấp tại Keturah Park, Dubai.

Ngược lại, các thương hiệu như Burberry được đánh giá là ít bị ảnh hưởng hơn do tỷ lệ doanh thu từ khu vực này thấp hơn. Hermès, dù cũng phải đóng cửa hàng, vẫn được coi là có khả năng phục hồi tốt nhờ nhu cầu tích tụ lớn và danh tiếng không thể thay thế.

Yếu tố khiến cuộc khủng hoảng này trở nên trầm trọng hơn chính là thời điểm Tháng Ramadan. Đây vốn là mùa mua sắm cao điểm nhất tại vùng Vịnh, nơi các thương hiệu xa xỉ thường tung ra các bộ sưu tập capsule (bộ sưu tập nhỏ) đặc biệt và tổ chức các sự kiện trải nghiệm xa hoa.

Theo báo cáo của Visa Annual Report năm 2025, lượng giao dịch thời trang thường tăng gấp 2,6 lần trong 10 ngày trước lễ Eid al-Fitr. Việc các cửa hàng phải đóng cửa hoặc vận hành với đội ngũ nhân viên tối thiểu trong giai đoạn này đồng nghĩa các thương hiệu đang đánh mất một khoản doanh thu khổng lồ. "Sự gián đoạn ập đến vào thời điểm tồi tệ nhất đối với nền kinh tế bán lẻ vùng Vịnh," các nhà phân tích của RBC nhấn mạnh.

Theo BoF, sức mạnh của thời trang Trung Đông được cho là dựa trên sự kết hợp giữa khách hàng nội địa và dòng khách du lịch quốc tế khổng lồ. Khi các không phận bị đóng cửa và sân bay Dubai (DXB) cũng như Doha (HIA) ngừng hoạt động, hệ sinh thái bán lẻ du lịch trị giá 5-6 tỷ USD mỗi năm đã gần như "bốc hơi".

Một người mẫu catwalk trong show Cruise 2022 của Chanel ở Dubai. Nơi này hiện được xem là "Kinh đô thời trang của Trung Đông" và là một trong những trung tâm mới nổi quyền lực nhất trên bản đồ thời trang toàn cầu. Ảnh: Kendam

Thiệt hại không chỉ dừng lại ở vùng Vịnh. Sau tháng Ramadan, giới siêu giàu Trung Đông thường có truyền thống du lịch đến châu Âu để mua sắm. Các trục đường xa xỉ như Bond Street (London), Avenue Montaigne (Paris) và Montenapoleone (Milan) thường ghi nhận doanh số tăng vọt nhờ những khách hàng có giá trị giao dịch trung bình rất cao này. Việc cấm bay và tâm lý bất an do chiến tranh chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền, làm sụt giảm doanh số xa xỉ tại châu Âu trong quý 2 năm nay.

Giữa bối cảnh tên lửa rơi, Dubai vẫn thể hiện bộ mặt mâu thuẫn. Một mặt, hình ảnh "ốc đảo an toàn" vốn được xây dựng qua nhiều thập niên bị rạn nứt. Mặt khác, lối sống xa hoa vẫn tiếp tục tồn tại một cách kỳ lạ.

Theo Guardian, trong khi các influencer trên TikTok vừa đăng video về tên lửa vừa tiếp tục khoe những chiếc đồng hồ trị giá 60.000 USD tại các câu lạc bộ bãi biển, thị trường bất động sản Dubai vẫn ghi nhận kỷ lục mới. Một căn hộ off-plan tại Aman Residences đã được bán với giá 422 triệu Dirham (khoảng 115 triệu USD) ngay giữa lúc xung đột leo thang. Điều này cho thấy giới siêu giàu vẫn xem Dubai là một nơi cất giữ tài sản.

Tuy nhiên, đối với các thương hiệu thời trang, sự "bình thường hóa" này là một rủi ro tiềm ẩn. Theo almcorp, trong khi một số nhãn hàng chủ động đóng cửa, chính quyền Dubai và tổ hợp mua sắm cao cấp của Emaar lại đề xuất các thương hiệu phải mở cửa bất chấp lo ngại về an toàn của nhân viên. Họ muốn thông qua việc mở cửa các trung tâm thương mại để duy trì hình ảnh ổn định và sự liên tục của doanh nghiệp. Điều này đã tạo ra một cuộc xung đột về đạo đức và quản trị.

Trung tâm mua sắm Dubai Mall nổi tiếng với diện tích lớn nhất thế giới, đón hơn trăm triệu lượt khách mỗi năm. Ảnh: Visit Dubai

Tác động của cuộc chiến không chỉ giới hạn trong các cửa hàng thời trang. Theo Reuters, việc đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz - nơi vận chuyển 20% lượng dầu thế giới - đã đẩy giá dầu Brent lên mức 100,4 USD một thùng (tính đến ngày 12/3). Đối với các thương hiệu thể thao như Nike hay Adidas, việc gián đoạn chuỗi cung ứng qua các tuyến hàng hải vùng Vịnh sẽ trực tiếp làm giảm biên lợi nhuận do chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao.

Luca Solca, nhà phân tích tại công ty quản lý tài sản toàn cầu Mỹ AllianceBernstein, cảnh báo rằng nếu xung đột kéo dài hơn sáu tháng, nó có thể dẫn đến một cuộc suy thoái toàn cầu. Khi đó, thời trang không chỉ mất đi thị trường Trung Đông mà còn phải đối mặt với sự sụt giảm sức mua trên toàn thế giới.

Theo Vogue, cuộc chiến tại Trung Đông lần này là một lời nhắc nhở: Những thị trường tăng trưởng rực rỡ nhất vẫn chịu sự gián đoạn bởi biến số chính trị khó lường. Thành công trong tương lai không chỉ dựa vào khả năng thiết kế hay marketing, mà còn phụ thuộc vào chiến lược quản trị địa chính trị. Các nhà mốt cần xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với khách hàng nội địa thay vì chỉ dựa vào dòng khách du lịch, đồng thời có những giao thức rõ ràng để bảo vệ nhân viên trong tình huống khẩn cấp.

Ý Ly