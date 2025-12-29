Ngành thịt chó Hàn Quốc tàn lụi

Gần 1.200 trang trại nuôi chó lấy thịt đã ngừng hoạt động để nhận hỗ trợ tài chính, đẩy nhanh tiến độ xóa bỏ ngành này trước thời hạn 2027.

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết tính đến tháng 12, nước này chỉ còn 333 trang trại hoạt động với khoảng 37.000 con chó. Con số này giảm sâu so với hơn 1.500 cơ sở được ghi nhận hồi đầu năm 2024, khi Đạo luật cấm tiêu thụ thịt chó bắt đầu được ban hành.

Tốc độ đóng cửa hiện tại được đánh giá là "vượt xa kế hoạch". Trước đó, chính phủ chỉ đặt mục tiêu giảm 58 trang trại trong giai đoạn này.

Những chú chó bị nhốt trong lồng tại một nhà hàng thịt chó ở chợ Moran, Seongnam, tỉnh Gyeonggi., năm 2020. Ảnh: Korea Times

Yếu tố then chốt khiến các chủ trại sớm bỏ nghề là chính sách "thưởng ngược" của chính phủ. Theo lộ trình, các cơ sở đóng cửa sớm sẽ nhận mức bồi thường cao hơn, lên tới 600.000 won (10,8 triệu đồng) cho mỗi con chó. Mức hỗ trợ này sẽ giảm dần theo thời gian, xuống mức thấp nhất là 225.000 won (4 triệu đồng) vào giai đoạn cuối.

Chính sách tài chính này đã tạo ra làn sóng trả giấy phép kinh doanh tại các "thủ phủ" thịt chó. Tỉnh Gyeonggi dẫn đầu với 236 trại đóng cửa, tiếp theo là Bắc Gyeongsang với 217 cơ sở. Tại Bắc Chungcheong và Nam Chungcheong, tỷ lệ người nuôi bỏ nghề lên tới 75-85%.

Đại diện Cục Chính sách Phúc lợi Động vật nhận định mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc tiêu thụ thịt chó có thể đạt được sớm hơn mốc tháng 2/2027. Sau thời điểm này, mọi hành vi giết mổ, buôn bán chó làm thực phẩm sẽ bị coi là hình sự, với mức phạt tù lên đến 3 năm hoặc phạt tiền 30 triệu won (khoảng 540 triệu đồng).

Thịt chó từng được xem là món ăn bồi bổ sức khỏe (bosintang) trong những ngày hè nóng nực của người Hàn Quốc xưa. Tuy nhiên, khẩu vị của người dân xứ kim chi đã thay đổi chóng mặt trong thập kỷ qua. Khảo sát năm 2024 cho thấy chỉ còn khoảng 8% người dân ăn món này trong năm gần nhất.

Sự thay đổi trong nhận thức về phúc lợi động vật, cộng với áp lực già hóa dân số khiến món ăn này dần biến mất khỏi thực đơn của người trẻ, nhường chỗ cho văn hóa nuôi thú cưng đang bùng nổ tại quốc gia này.

Ngọc Ngân (Theo Korea Times)