Ngành ôtô Mỹ xao nhãng xe điện, trở lại với các cỗ máy ngốn xăng

Các "ông lớn" như Ford, General Motors, Stellantis đứng trước cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn nhờ các mẫu xe cỡ lớn, tiêu hao nhiên liệu.

Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump giảm bớt áp lực về xe điện đã tạo cơ hội cho ngành công nghiệp ôtô tiếp tục bán các loại xe lớn, tiêu hao nhiên liệu trong thời gian tới.

Hiện các nhà sản xuất ôtô Mỹ đang bỏ những kế hoạch họ từng lập ra khi xe điện có nhu cầu cao và các quy định của chính phủ buộc phải đầu tư phát triển động cơ sạch hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.

"Đây là cơ hội hàng tỷ USD trong vài năm tới", CEO của Ford, Jim Farley nói tuần trước. Ông cho biết Ford đã thay đổi danh mục sản phẩm, giảm bớt kế hoạch xe điện và tìm cách tận dụng nhu cầu đối với các mẫu SUV lớn và xe thương mại.

Sau khi dự đoán bùng nổ xe điện tại Mỹ không thành hiện thực, Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ đã loại bỏ các quy định mà họ cho là được thiết kế để bắt buộc người tiêu dùng Mỹ sử dụng xe chạy pin.

Hai đối thủ cạnh tranh ở thị trường bán tải Mỹ: Ram 1500 và Ford F-150. Ảnh: Twin Pine Ford

Kết quả là việc tước bỏ khả năng của California để đặt ra tiêu chuẩn khí thải riêng, nhằm bỏ các quy định về khí thải nhà kính và xóa các khoản phạt kinh tế về tiết kiệm nhiên liệu đắt đỏ, nhưng lại khiến các nhà sản xuất ôtô Detroit công khai ca ngợi sự kéo dài tuổi thọ của động cơ đốt trong.

Góc nhìn nhanh chóng thay đổi này minh họa cách mà các lãnh đạo ngành ôtô đang điều chỉnh theo bối cảnh pháp lý mới.

"Ngành công nghiệp ôtô đang phát triển với tốc độ rất, rất nhanh", Tyson Jominy, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách dữ liệu và phân tích của J.D. Power, cho biết. "Nhưng việc quay trở lại công nghệ hiện có sẽ nhanh hơn là đầu tư và chuẩn bị cho một công nghệ mới".

Các nhà sản xuất ôtô từ chối thảo luận thêm về kế hoạch. Mỗi hãng đều cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào xe điện và các công nghệ khác, mặc dù ở mức độ mà họ tin rằng phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại của người tiêu dùng. Ví dụ, Ford có kế hoạch công bố chiến lược xe điện mới vào tuần tới và phản đối một số biện pháp bãi bỏ quy định mạnh tay nhất.

Những thay đổi về chính sách sẽ giúp bù đắp cho mức thuế ô tô của Trump đang khiến các công ty thiệt hại hàng tỷ USD trong năm nay, và cho phép họ đại tu các dòng xe mà cho đến gần đây đã được định sẵn sẽ được thay thế bằng xe điện. Ngành công nghiệp này cũng sẽ tiết kiệm được các khoản tín dụng theo quy định được thiết kế để bù đắp cho mức tiêu thụ nhiên liệu tiềm năng và các khoản phạt khí thải.

Kể từ năm 2022, Ford, GM và Stellantis đã đồng ý chi gần 10 tỷ USD cho các khoản tín dụng theo quy định và tiền phạt vi phạm quy định về tiết kiệm nhiên liệu.

GM cho đến gần đây vẫn tuyên bố hy vọng sẽ loại bỏ động cơ đốt trong vào năm 2035, đã ca ngợi các nhà đầu tư về lợi ích của việc duy trì chúng.

Trong một cuộc gọi gần đây với các nhà phân tích, Stellantis chỉ ra các điều khoản dành riêng cho ôtô trong "Đạo luật to đẹp" của ông Trump như một cơ hội để hãng đưa ra thị trường sự kết hợp tốt hơn giữa xe chạy xăng và xe điện.

"Điều này sẽ mang lại cho chúng tôi rất nhiều lợi nhuận bổ sung", CEO Antonio Filosa cho biết.

Nhà sản xuất ôtô này có các nền tảng mới cho phép nhiều loại xe xăng, hybrid và điện sắp ra mắt, và chiến lược cung cấp các tùy chọn này vẫn giữ nguyên khi đánh giá những thay đổi chính sách gần đây.

Tuần trước, Stellantis, công ty sở hữu các thương hiệu Chrysler và Dodge, bắt đầu tăng ca tại một nhà máy ở Michigan để nhanh chóng tăng cường sản xuất dòng bán tải Ram 1500 ăn khách.

Quyết định này không liên quan rõ ràng đến những thay đổi về quy định gần đây. Tuy nhiên, Stellantis sẽ được hưởng lợi từ môi trường mới, khi không còn bị phạt vì vi phạm quy định tiết kiệm nhiên liệu, vốn đã gây thiệt hại hàng trăm triệu USD.

"Người Mỹ thích mua những chiếc xe cỡ lớn", Adam Lee, chủ tịch của Lee Auto Malls có trụ sở tại Maine, cho biết. "Họ sẽ xem xét liệu có thể sản xuất thêm bao nhiêu chiếc SUV cỡ lớn nữa, vì họ bán được rất nhiều xe và kiếm được rất nhiều tiền từ chúng".

Lee cho biết ông lo ngại chiến lược tập trung vào xe tải có thể thất bại về lâu dài. Ông hy vọng các nhà sản xuất ôtô, đặc biệt là các hãng ở Detroit, sẽ giữ đúng lời hứa tiếp tục cải tiến xe điện.

"Nếu không, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới không chấp nhận xe tiết kiệm nhiên liệu và xe điện", ông nói.

Một vấn đề nan giải tiềm ẩn đối với Detroit là một số loại xe chạy xăng có nhu cầu cao nhất - những chiếc crossover nhỏ gọn, giá cả phải chăng như Chevrolet Trax - lại không phải là nguồn thu nhập lớn nhất của hãng.

Sam Fiorani, người đưa ra dự báo về sản lượng và doanh số xe toàn cầu cho AutoForecast Solutions, cho biết sự cạnh tranh trong phân khúc xe SUV cỡ lớn và xe bán tải có biên lợi nhuận cao vốn đã rất khốc liệt.

Nhưng với mức thuế quan cao hơn và tiêu chuẩn khí thải được nới lỏng, Fiorani dự đoán rằng việc tập trung trở lại xe xăng sẽ khiến các nhà sản xuất ôtô tăng giá các mẫu xe lớn hơn.

Ông nói: "Trong tương lai, họ sẽ lỗ ít hơn từ xe điện và kiếm được nhiều tiền hơn từ các loại xe chạy bằng nhiên liệu đốt trong truyền thống".

Matt Bowers, chủ sở hữu hàng chục đại lý tại New Orleans và các khu vực lân cận, cho biết động cơ đốt trong đang rất được ưa chuộng. Ông cho biết những người khao khát tiết kiệm nhiên liệu thường bị thu hút bởi những chiếc SUV nhỏ gọn hơn là xe điện. Những thay đổi về quy định cho phép các công ty "chỉ cần sản xuất những gì mọi người muốn, và đó có lẽ là một ý tưởng khá hay".

Dự đoán trước được sự thay đổi về quy định, các công ty ôtô tại Detroit đã bắt đầu chuẩn bị các nhà máy trên khắp Mỹ và Canada để sản xuất thêm ôtô và bán tải chạy xăng, đặc biệt là khi viễn cảnh xe điện đang trở nên ảm đạm.

Ford đã hủy bỏ kế hoạch sản xuất xe điện ba hàng ghế tại Canada, tại một cơ sở hiện sẽ sản xuất xe bán tải hạng nặng.

GM đã từ bỏ kế hoạch sản xuất môtơ xe điện tại một nhà máy ở New York để sản xuất thêm động cơ V8.

Cho đến gần đây, Giám đốc điều hành GM, Mary Barra, vẫn nói về tầm nhìn của công ty là chuyển sang sử dụng 100% xe điện vào năm 2035. Hãng vẫn tung ra các mẫu xe điện mới và bà tin rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành lựa chọn phổ biến trên đường phố Mỹ.

Nhưng giờ đây, bà đang quảng bá cho xe xăng, phản ánh tốc độ chuyển dịch đáng kinh ngạc trong một ngành công nghiệp mà sự thay đổi thường diễn ra trong nhiều năm chứ không phải vài tháng.

"Điều này cũng mang đến cho chúng tôi cơ hội bán xe điện", Barra phát biểu trong một cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây, trước khi tự đính chính. "Xin lỗi, xe động cơ đốt trong, hãy chờ đợi lâu hơn và đánh giá cao lợi nhuận của những chiếc xe đó".

Mỹ Anh (theo WSJ)