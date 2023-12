Ngành ôtô hối hả làm xe điện giá rẻ vì sợ thua Trung Quốc

Lo sợ trước dòng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc, nhiều hãng ôtô bắt tay với các đối tác để làm ra sản phẩm giá cả hợp lý hơn.

Sự trỗi dậy của những mẫu xe điện Trung Quốc với mức giá phải chăng làm tăng áp lực lên các nhà sản xuất lâu năm, khiến họ phải bắt tay với các nhà cung ứng, từ các hãng sản xuất pin cho đến chip, đưa ra những mẫu xe điện giá hợp lý hơn với tốc độ nhanh hơn trước đây.

"Các hãng ôtô giờ đây thực sự chỉ nhăm nhe làm xe giá rẻ, khi biết rằng họ phải làm thế hoặc sẽ thua các hãng Trung Quốc", theo Andy Palmer, chủ tịch startup Anh, Brill Power - đơn vị phát triển phần cứng và phần mềm để hệ thống quản lý pin xe điện hoạt động hiệu quả.

Palmer - từng là CEO của hãng Aston Martin - nói các sản phẩm của Brill Power có thể tăng hành trình của xe điện lên 60% và làm ra pin nhỏ hơn. Pin là linh kiện tốn kém nhất của một chiếc xe điện.

Lo sợ rằng nhu cầu giảm vì xe điện đắt đỏ cũng làm tăng độ cấp bách phải giảm chi phí. Sự khẩn trương có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Renault từng nói trong tháng 11 rằng họ có kế hoạch giảm 40% chi phí xe điện để đạt được mức giá tương đương với xe chạy nhiên liệu hóa thạch.

BYD Dolphin - xe điện Trung Quốc tại Anh có giá từ khoảng 33.000 USD. Ảnh: BYD

Stellantis đang xây một nhà máy ở châu Âu cùng hãng pin Trung Quốc CATL để làm ra loại pin LFP rẻ hơn và vừa tiết lộ rằng mẫu Citroen e-C3 có giá khởi điểm chỉ ở mức 24.540 USD.

Volkswagen cũng như Tesla đều đang phát triển các mẫu xe điện khoảng 27.000 USD.

Vincent Pluvinage - CEO của startup OneD Battery Sciences sản xuất pin ở California, Mỹ - nói rằng trong những lần ghé thăm khách hàng là những hãng xe châu Âu, thì mỗi buổi gặp đều bắt đầu với cùng điệp khúc: "Giảm chi phí giờ đây quan trọng hơn bất cứ thứ gì".

OneD thêm phân tử nano silic vào điện cực âm bằng bột graphite của pin xe điện để tăng hành trình và giảm thời gian sạc, tiết kiệm 281 USD - tức gần 50% - so với việc chỉ sử dụng bột graphite cho pin 100 kWh.

Công nghệ này có thể giảm trọng lượng pin 20% nhưng vẫn mang lại cùng hành trình, theo Pluvinage. General Motors (GM) là một khách hàng và nhà đầu tư của OneD.

Veekim - hãng có trụ sở ở Hodenhagen, Đức - đã phát triển một môtơ điện với nam châm sử dụng một dạng của ferrite thay vì các loại đất hiếm, với 5 hãng xe và nhà cung ứng đang thử nghiệm cho các dự án xe điện giá rẻ.

Các hãng xe muốn giảm việc sử dụng đất hiểm bởi Trung Quốc đang thống trị việc khai thác và quy trình xử lý. CEO của Veekim, Peter Siegle nói sử dụng ferrite rẻ hơn và quy trình cũng có chi phí thấp hơn có thể giúp giảm giá một môtơ xe điện xuống 20%. Các môtơ này có thể tốn khoảng 540 USD.

Lúc này, tất cả đều là chi phí. Không chỉ những startup trong ngành mới tìm cách giảm chi phí xe điện.

Nhà sản xuất chip NXP đang làm việc với các hãng ôtô để giảm lượng thiết bị điều khiển điện tử - hay máy tính mini - trên xe điện, với số lượng có thể khoảng 200-300, theo Allan McAuslin, giám đốc hãng. Siemens đã phát triển phần mềm mô phỏng để giảm thời gian phát triển xe điện vốn rất tốn kém.

Các hãng xe châu Âu cũng phản ứng trước sự xuất hiện của xe điện giá rẻ từ Trung Quốc, nơi mà các nhà sản xuất có kế hoạch làm ra những sản phẩm rẻ hơn nữa.

Ví dụ, mẫu hatchback BYD Dolphin có giá khởi điểm tại Anh khoảng 33.000 USD, so với Volkswagen ID.3 từ khoảng 47.000 USD.

Kể cả các hãng xe Mỹ - vốn được bảo vệ khỏi xe điện Trung Quốc nhập khẩu bằng những khoản hỗ trợ từ chính phủ - cũng tìm cách làm xe điện giá rẻ hơn.

GM nói họ đã tiết kiệm hàng tỷ USD bằng việc phát triển một loại pin LFP ít tốn kém hơn cho mẫu Bolt EV sẽ ra mắt trong 2025. Ford cho biết sẽ giảm một phần chi phí với việc tăng 50% việc sử dụng linh kiện "tự thân" như pin và bộ biến tần.

Hãng pin Our Next Energy (ONE) trụ sở ở Michigan đang phát triển gói pin "Ares" với công nghệ LFP rẻ hơn để có thể mang lại cùng hành trình nhưng chỉ bằng nửa giá, và gói "Gemini" cho các khách hàng, có BMW, với hành trình mở rộng và chi phí có thể chỉ 75 USD cho mỗi kWh so với mức trung bình hiện nay là 130 USD cho mỗi kWh.

Các hãng cung ứng nói rằng các hãng ôtô đặc biệt thích linh kiện chi phí thấp hơn nhằm giúp giảm chi phí sản xuất.

"Thứ mà chúng tôi nghe thấy từ các hãng xe hôm nay là 'Chúng tôi không cần hành trình dài hơn, chúng tôi muốn chi phí thấp hơn", theo Moshiel Biton, CEO của startup Israel chuyên về pin, Addionics.

Mỹ Anh (theo Reuters)