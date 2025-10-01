Ngành ôtô Hàn Quốc trông chờ vào xe cũ

Xe mới xuất khẩu sang Mỹ giảm 6 tháng liên tiếp, nhưng xe cũ của Hàn Quốc xuất khẩu tăng 3 tháng liên tiếp.

Mồ hôi nhễ nhại dưới cái nóng ngoài trời, các công nhân đang chất và buộc xe vào container suốt ngày đêm từ các cơ sở tạm thời tại trung tâm xuất khẩu xe cũ lớn nhất Hàn Quốc ở Incheon, phía tây Seoul. Hoạt động xuất khẩu xe cũ bùng nổ giúp giảm thiểu tác động của thuế quan Mỹ đối với doanh số xe mới.

"Thật xấu hổ khi chúng tôi tự nhận rằng doanh nghiệp của mình là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực", Kevin Seol, một thương nhân vận chuyển khoảng 100 chiếc xe cũ mỗi tháng, cho biết. "Nhưng ngành công nghiệp này vẫn tiếp tục tăng trưởng về số lượng, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi đang đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia".

Lượng xe xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ đã giảm trong 6 tháng liên tiếp kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế 25%.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Bộ Thương mại và hải quan, kim ngạch xuất khẩu ôtô toàn cầu của nước này đã tăng trong ba tháng liên tiếp, nhờ doanh số xe cũ đạt mức cao kỷ lục, chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu ôtô theo khối lượng và 13% theo giá trị.

Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết, kim ngạch xuất khẩu ôtô của nước này trong tháng 8 đạt 5,5 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất trong một tháng. Theo Viện Nghiên cứu phân phối ôtô cũ Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu ôtô đã qua sử dụng tăng vọt 35% lên 711,5 triệu USD trong cùng tháng.

Xe cũ chờ được vận chuyển tại khu phức hợp xuất khẩu ở khu công viên giải trí Songdo, Incheon. Ảnh: Yonhap

Sự tăng trưởng của xe đã qua sử dụng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu cao đối với các dòng xe Hyundai và Kia cũ tại Nga và Trung Đông, cùng với đồng won yếu hơn, các thương nhân và chuyên gia cho biết.

"Xuất khẩu sang Mỹ không chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh của chúng tôi", ông Seol nói. "Nhu cầu từ các quốc gia khác rất lớn, vì vậy thuế quan không thực sự gây tổn hại cho chúng tôi".

Theo dữ liệu của chính phủ và các nhà giao dịch, Hàn Quốc xuất khẩu phần lớn ôtô đã qua sử dụng sang Trung Đông, Trung Á và Nga.

Tại những thị trường này, ôtô Hàn Quốc có thể hấp dẫn hơn so với ôtô từ đối thủ xuất khẩu Nhật Bản vì xe được thiết kế để chạy bên phải đường, trong khi Nhật Bản lái xe bên trái.

Tại thị trường xuất khẩu ôtô mới lớn nhất của Hàn Quốc là Mỹ, hoạt động xuất khẩu đã bị ảnh hưởng bởi mức thuế 25%, cao hơn mức 15% đối với ôtô Nhật Bản và châu Âu, mặc dù Seoul đang đàm phán để giảm thuế.

Tuy nhiên, thuế quan của Mỹ là bất lợi đối với thị trường ôtô mới, nhưng có thể mở rộng nhu cầu và làm giá xe đã qua sử dụng tăng cao, Shin Hyun-do, giám đốc Viện Nghiên cứu phân phối ôtô cũ Hàn Quốc, cho biết.

"Nếu thuế quan của Mỹ đối với ôtô mới tăng, giá xe sẽ tăng. Điều đó sẽ dẫn đến giá xe tăng trên toàn cầu", ông nói. "Trong trường hợp đó, giá xe đã qua sử dụng có thể cũng sẽ tăng theo".

Trong nửa đầu năm, xuất khẩu ôtô đã qua sử dụng của Hàn Quốc tăng 72% lên 3,9 tỷ USD, với 437.151 xe xuất khẩu, Shin cho biết.

Ông cho biết thêm rằng Hàn Quốc bán cho khu vực Trung Đông nhiều xe cũ hơn xe mới trong 6 tháng đầu năm và báo cáo mức tăng 40% doanh số trung bình hàng tháng sang Nga.

Theo các chuyên gia, xuất khẩu xe đã qua sử dụng của Hàn Quốc dự kiến lập kỷ lục mới về khối lượng và giá trị trong năm nay. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết sự tăng trưởng doanh số ra nước ngoài có nguy cơ bị hạn chế bởi cơ sở hạ tầng yếu kém tại các trung tâm xuất khẩu của nước này, bao gồm cả trung tâm ở Incheon, một bãi đất trống với các văn phòng tạm bợ và cơ sở vật chất không đầy đủ.

"Các doanh nghiệp tư nhân thuê những bãi đất trống và đỗ xe ở đó", Park Young-hwa, một thương nhân điều hành Hiệp hội xuất khẩu xe đã qua sử dụng Hàn Quốc, cho biết. "Vào mùa hè, điều kiện thời tiết xấu đến mức người mua bị kẹt chân trong bùn đất khó có thể kiểm tra xe".

Theo số liệu của chính phủ, xuất khẩu xe đã qua sử dụng và mỹ phẩm là những ngành xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất về giá trị đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nửa đầu năm 2025.

Mỹ Anh (theo Reuters)