Ngành logistics xem xe tự hành là tương lai vận tải

Ngành logistics toàn cầu đang chuẩn bị cho kỷ nguyên xe tải tự lái, khi phần lớn chuyên gia tin rằng phương tiện tự hành sẽ là yếu tố làm thay đổi ngành những năm tới.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, tình trạng thiếu tài xế kéo dài và chi phí vận tải leo thang đã khiến các doanh nghiệp phải tìm kiếm những giải pháp công nghệ để duy trì hoạt động hiệu quả. Dù phần mềm tối ưu hóa tuyến đường hay hệ thống quản lý đội xe đã phần nào giúp giảm áp lực, giới chuyên môn cho rằng xe tự hành mới là lời giải dài hạn cho bài toán nhân sự và hiệu suất vận chuyển.

Theo báo cáo Logistics Pulse công bố tháng 8, có tới 17% chuyên gia logistics nhận định xe tải, tàu và drone tự hành sẽ là công nghệ có tác động đột phá nhất đối với ngành trong hai, ba năm tới. Các công nghệ khác như quản lý đội xe và tối ưu viễn thông, trí tuệ nhân tạo trong tối ưu tuyến đường hay hệ thống bảo trì dự đoán - giám sát tài sản xếp sau, nhưng không có tỷ lệ nào vượt quá 11%.

Báo cáo Moving Goods With Fewer Hands cũng cho thấy 42% chuyên gia tin rằng xe tải tự lái sẽ được sử dụng phổ biến trên các tuyến đường công cộng trong vòng 15 năm tới, sớm hơn so với dự đoán trước đây. Dù vậy, mức độ ứng dụng công nghệ này hiện còn khiêm tốn. Chỉ khoảng 7% doanh nghiệp logistics đang triển khai phương tiện tự hành trong hoạt động của mình, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ doanh nghiệp đang sử dụng các giải pháp công nghệ khác như phần mềm tối ưu lộ trình bằng AI, nền tảng bảo trì dự đoán hoặc hệ thống quản lý đội xe.

Tình trạng thiếu hụt tài xế vẫn là vấn đề lớn với ngành logistics. Có tới 63% doanh nghiệp cho biết khả năng tuyển dụng và giữ chân tài xế của họ đã đình trệ hoặc tệ hơn trong năm qua. Trước thực tế đó, 73% chuyên gia thừa nhận công nghệ đang trở thành cứu cánh giúp họ giải quyết các thách thức về nhân sự, từ quản lý vận hành đến duy trì lực lượng lao động ổn định.

Theo chuyên trang Tech.co, từ những công cụ đơn giản như phần mềm tối ưu hóa tuyến đường đến các giải pháp đột phá như xe tải tự hành, công nghệ đang dần định hình lại tương lai của ngành logistics.

Thế Đan