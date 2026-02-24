Ngành logistics toàn cầu siết chi phí, đẩy mạnh AI

Trước bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài, giới lãnh đạo logistics toàn cầu tăng tốc ứng dụng AI, siết chi phí và tái cấu trúc chuỗi cung ứng để thích nghi.

Theo Chỉ số thị trường mới nổi Agility 2026 (2026 Agility Emerging Markets Index), các lãnh đạo logistics trên toàn cầu dự báo biến động địa chính trị, thương mại và kinh tế sẽ tiếp diễn trong năm nay và trở thành "bình thường mới" mà ngành buộc phải quản trị.

Khảo sát do Agility phối hợp Ti Insights thực hiện cho thấy ngành logistics đang chuẩn bị ứng phó bất định bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), rà soát và kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn, đồng thời tái cấu hình chuỗi cung ứng.

Trong số 503 chuyên gia được hỏi, 86% cho biết họ kỳ vọng mức độ biến động sẽ gia tăng trong năm 2026 hoặc coi những xáo trộn thương mại, chính trị và kinh tế là trạng thái thường trực. Một phần của quá trình thích nghi là đưa AI vào các khâu nhất định của chuỗi cung ứng hoặc vận hành nhằm nâng cao hiệu quả. Theo Ti Insights, 98% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đang sử dụng AI để quản lý ít nhất một phần chuỗi cung ứng hoặc hoạt động.

Cảng Antwerp của Bỉ nhìn từ trên cao. Ảnh: Jan Paulussen

Chủ tịch Agility Global Tarek Sultan nhận định cả giới doanh nghiệp lẫn các nhà hoạch định chính sách đều "nhận ra không còn vùng an toàn hay thời gian nghỉ ngơi", và đang tìm kiếm con đường tăng trưởng bền vững trong bối cảnh bất định đặc biệt cao.

"AI vừa là yếu tố góp phần tạo biến động, vừa là công cụ để quản trị biến động. Doanh nghiệp đối mặt các rào cản thương mại mới theo thời gian thực, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và điều hướng xung đột giữa các đối tác kinh tế", ông nói.

Khảo sát cũng cho thấy những dịch chuyển trong sản xuất và nguồn cung toàn cầu - khởi phát từ Covid-19, căng thẳng Mỹ - Trung, và làn sóng tăng thuế năm ngoái - đang tiếp diễn khi doanh nghiệp tái cấu trúc và tinh chỉnh chuỗi cung ứng.

Theo John Manners-Bell, CEO Ti Insights, "bất định mang tính cấu trúc" do phân mảnh địa chính trị, biến động chính sách thương mại và đà tăng trưởng kinh tế không đồng đều xuất hiện lặp lại trong nghiên cứu. Tuy nhiên, chỉ số năm nay xác nhận các doanh nghiệp chuỗi cung ứng không rút lui mà đang "thiết kế giải pháp để vận hành quanh bất định". Ông cũng cảnh báo việc triển khai công cụ số tiên tiến không đồng đều giữa các thị trường do hạn chế về kỹ năng, hạ tầng và khả năng tiếp cận vốn.

Chỉ số thị trường mới nổi Agility 2026 là ấn bản thứ 17, xếp hạng 50 nền kinh tế mới nổi dựa trên năng lực logistics trong nước và quốc tế, môi trường kinh doanh và mức độ sẵn sàng số. Top 10 năm 2026 gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, UAE, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Qatar, Mexico, Thái Lan và Brazil.

Những nước tăng hạng mạnh nhất là Ukraine (tăng 7 bậc lên 31) và Tunisia (tăng 4 bậc lên 32). Ngược lại, Campuchia giảm 7 bậc xuống 37; Pakistan giảm 5 bậc xuống 38; Bolivia giảm 5 bậc xuống 49.

Về cơ hội logistics quốc tế, nhóm dẫn đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, UAE và Saudi Arabia. Với logistics nội địa, các vị trí cao nhất thuộc về Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Qatar và Saudi Arabia.

Hải My (Theo PortCalls)