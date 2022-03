Ngành logistics sôi động với cuộc đua hạ tầng, công nghệ

Đầu tư công nghệ, hạ tầng giúp doanh nghiệp logistics giữ vững lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường thương mại điện tử bùng nổ trong bình thường mới.

Làn sóng Covid-19 thứ tư tại TP HCM và các tỉnh miền Nam khiến ngành logisitics trong nước gặp gián đoạn. Các lệnh giãn cách và phong tỏa khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, gây trở ngại cho việc vận chuyển liên tỉnh lẫn nội thành. Tuy nhiên với sự bùng nổ của thương mại điện tử, logistics lại thuộc top ngành phục hồi nhanh chóng trong bình thường mới. Hiện dù hoạt động mua sắm truyền thống đã trở lại bình thường song nhiều người vẫn duy trì thói quen đi chợ, shopping online.

Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2021 của VECOM dự đoán tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2020-2025 là 29%. Đến năm 2025, quy mô ngành này trong nước có thể đạt 52 tỷ USD. Số liệu cho thấy triển vọng phát triển của ngành dịch vụ hậu cần thương mại điện tử E-logistics không nhỏ.

Chỉ số logistics Việt Nam cũng tăng đến ba bậc, vươn lên vị trí thứ tám trong top 10 thị trường mới nổi, theo Báo cáo Chỉ số logistics thị trường mới nổi 2021, do nhà cung cấp dịch vụ kho vận Agility công bố. Cùng với xu hướng chung của thế giới, doanh nghiệp logistics trong và ngoài nước cũng dần thay đổi từ truyền thống sang chạy đua công nghệ nhằm bắt kịp đà tăng trưởng.

Cuối năm 2019, hai "ông lớn" ngành này là Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) hợp tác đầu tư phát triển trung tâm logistics và cảng cạn quốc tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối công nghệ 4.0 tại Việt Nam. Lần hợp tác này không chỉ để lại dấu ấn trên thị trường logistics Việt mà còn góp phần mang trải nghiệm toàn trình đến với khách hàng trong nước.

Khu vực băng chuyền xử lý hàng hóa kích thước cồng kềnh, trên 3 kg tại một trung tâm phân loại của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Trong hai năm gia nhập thị trường Việt Nam, BEST Inc. cũng nổi lên như một doanh nghiệp logistics không ngại đổ vốn hàng triệu USD vào đầu tư công nghệ hiện đại cho các trung tâm phân loại. Đơn vị sớm ứng dụng công nghệ vào xử lý phân loại hàng và hệ thống kho bãi, cắt giảm chi phí, tiết kiệm nhân lực.

Đến nay, BEST Express sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại, trải khắp 63 tỉnh, thành tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD với diện tích khai thác lên đến trên 100.000 m2 kho bãi. Trong đó, trung tâm tại Củ Chi (TP HCM) và Từ Sơn (Bắc Ninh) là hai điểm có quy mô lớn nhất của tập đoàn trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Mỗi trung tâm đều trang bị đầy đủ công nghệ xử lý hàng hóa hiện đại như hệ thống đai chéo tự động phân loại hàng dưới 3 kg chỉ trong 0,5 giây mỗi bưu kiện. Hệ thống ma trận cho khả năng xử lý một kiện hàng hóa cồng kềnh, trọng lượng nặng trên 3 kg chỉ trong 2 giây. Các băng chuyền vận chuyển bằng hệ thống khí nén còn giúp bảo quản hàng hóa an toàn, giảm hư hại xuống mức 0,01%.

Hệ thống phân loại hàng đẩy bằng khí nén giúp giảm tỷ lệ hư hại hàng hóa xuống còn 0,01%. Ảnh: BEST Express

Ngoài công nghệ phân loại hàng hiện đại, để góp thêm lợi thế cạnh tranh, các kỹ sư IT của BEST còn tạo ra hệ thống đám mây lưu trữ dữ liệu độc quyền BEST Cloud. Đây là nơi ghi nhận tất cả thông tin kiện hàng, giúp khách hàng, đối tác dễ dàng theo dõi bưu kiện theo thời gian, địa điểm.

Yếu tố thứ hai góp phần tạo nên lợi thế trên đường đua logistics là hạ tầng vận tải. Các doanh nghiệp ngành này thường chú trọng đầu tư vào các đội xe, nhất là dòng vận tải cỡ lớn, nhằm tối ưu lượng hàng vận chuyển đường dài, rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa.

Tích cực đầu tư vào hạ tầng vận tải từ khi mới gia nhập thị trường, BEST Express đã rót gần 2 triệu USD, trang bị 24 đầu kéo cỡ lớn với thùng chứa CIMC 109 m3 chỉ trong năm 2021. Những phương tiện này cho khả năng vận chuyển hàng chục tấn bưu kiện mỗi chuyến.

BEST đổ hàng triệu USD vào đầu tư vào hạ tầng vận tải mỗi năm. Ảnh: BEST Express

Đến nay, BEST sở hữu tổng cộng 88 phương tiện vận tải cỡ lớn. Trong năm 2022, BEST Inc. Việt Nam dự kiến đầu tư thêm 3 triệu USD, bổ sung hơn 30 phương tiện vận tải, tăng khả năng kết nối hàng hóa nhanh và liền mạch giữa các trung tâm phân phối trên toàn hệ thống.

Trong năm 2022, doanh nghiệp này dự tính đổ thêm gần 4 triệu USD vào nâng cấp hạ tầng công nghệ tự động hóa tại trung tâm phân loại trên toàn quốc. Ngoài nâng cao tốc độ xử lý toàn trình, BEST còn kỳ vọng có thể gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, đối tác, chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng 1.500 bưu cục toàn quốc trong năm mới. Việc các nhà đầu tư liên tục rót vốn vào thị trường cũng góp phần phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo ngành logistics nội địa.

Nguyệt Di