Ngành logistics Hong Kong lao đao vì chiến tranh thương mại

41% công suất vận chuyển container từ Hong Kong (Trung Quốc) đến bờ Tây Bắc Mỹ bị hủy từ ngày 12/5, theo báo cáo của South China Morning Post.

Hong Kong, một trung tâm vận tải biển toàn cầu, đóng vai trò then chốt trong việc tái xuất hàng hóa, được dự báo sẽ hứng chịu tổn thất kinh tế lớn do căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Mỹ. Bà Joyce Tai, Phó chủ tịch điều hành phụ trách đối tác toàn cầu của nền tảng đặt chỗ vận tải Freightos, nhận định tác động đến Hong Kong có thể "rất lớn", thậm chí nặng nề hơn cả Trung Quốc đại lục do vai trò trung chuyển của thành phố này trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Hong Kong có thể sẽ chịu một cú sốc kinh tế lớn", bà Tai nói. Bà nhấn mạnh việc hủy chuyến hàng loạt là dấu hiệu rõ rệt cho thấy ngành logistics của đặc khu hành chính này đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do bất ổn thương mại.

Hong Kong là một trung tâm vận chuyển toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc tái xuất hàng hóa. Ảnh: Reuters

Theo đó, căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả hai bên đều không muốn bị coi là nhượng bộ trong một cuộc chiến thuế quan kéo dài nhiều năm, làm rung chuyển các thị trường toàn cầu và tàn phá chuỗi cung ứng quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây ra quyết định áp thuế lên đến 145% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp lại, chính quyền Bắc Kinh cũng áp thuế trả đũa với mức lên đến 125% đối với hàng hóa Mỹ, đồng thời gọi chiến lược thuế quan của ông Trump là "trò đùa".

Các nhà phân tích cảnh báo nếu hai bên tiếp tục tăng thuế "ăn miếng trả miếng", hoạt động thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể rơi vào bế tắc. Khi thuế nhập khẩu vượt ngưỡng 35%, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc có thể bị xóa sạch, trong khi giá hàng hóa Mỹ tại đất nước tỷ dân cũng trở nên quá cao để tiêu thụ.

Trong bối cảnh đó, ngành giao nhận và xuất nhập khẩu tại Hong Kong, nơi vốn phụ thuộc vào dòng chảy thương mại xuyên quốc gia, có nguy cơ rơi vào khủng hoảng nếu căng thẳng không sớm được giải quyết.

Hải My (Theo Businesstimes)