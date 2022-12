Ngành logistics cắt giảm lượng lớn nhân sự

Các công ty logistics và dịch kho bãi, lưu trữ lớn trên thế giới cắt giảm 20.000 công nhân vào tháng 10 khi các nút thắt trong chuỗi cung ứng giảm bớt.

Việc tuyển dụng "điên cuồng" trong lĩnh vực logistics do đại dịch Covid-19 đang giảm nhiệt. Các nhà điều hành kho hàng, xe vận chuyển và doanh nghiệp vận tải hàng hóa cho biết họ đang cắt giảm biên chế do sự gián đoạn chuỗi cung ứng dẫn đến hàng chục nghìn việc làm mới giảm đi. Một số ý kiến cho rằng việc sa thải có thể do các công ty đang cắt giảm chi phí nhân sự.

Một trung tâm logistics của Amazon ở Bắc Carolina. Mỹ đóng băng tuyển dụng trong mảng bán lẻ và doanh nghiệp. Ảnh: The Wall Street Journal

Ông Bob Biesterfeld, Giám đốc điều hành CH Robinson Worldwide Inc., nhà môi giới vận chuyển hàng hóa lớn nhất nước Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã vượt lên, dẫn đầu về số lượng nhân sự nhưng không ngờ thị trường lại đi xuống nhanh như vậy. Khi chuỗi cung ứng vận hành dễ dàng hơn, chúng tôi phải đưa ra một số quyết định khó khăn về nhân sự để giảm chi phí". Theo báo cáo việc làm sơ bộ hàng tháng của Cục Thống kê Lao động Mỹ, các công ty logistics đã thêm hơn 400.000 việc làm từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, tuy nhiên giảm 20.000 việc làm từ tháng 9 đến tháng 10 vừa qua.

Đây là lần cắt giảm biên chế thứ tư liên tiếp và là lần lớn nhất từ khi lĩnh vực này mất 75.000 việc làm vào tháng 4/2020 do các đợt giãn cách xã hội. "Chúng tôi đã có hơn hai năm phát triển vượt bậc trong chuỗi cung ứng và nhu cầu hàng hóa. Các công ty phải mở rộng quy mô tốt nhất có thể bằng cách thuê nhân công để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Bây giờ, mọi thứ đang bình thường hóa và hoạt động dễ dàng hơn nên không cần nhiều công nhân nữa", bà Cathy Roberson, chủ tịch công ty nghiên cứu và tư vấn Logistics Trends & Insights LLC cho biết.

Lĩnh vực kho bãi và vận chuyển đã giảm gần 50.000 việc làm từ tháng 6, theo dữ liệu của BLS. Ông Nick Bunker, Giám đốc nghiên cứu kinh tế khu vực Bắc Mỹ tại Indeed.com cho biết, nhu cầu đối với nhân viên kho hàng giảm khi người tiêu dùng chuyển từ chi tiêu hàng hóa sang dịch vụ. "Đây là một phần trong sự thay đổi lớn của trong nền kinh tế, để lại hậu quả đối với ngành vận tải và logistics vì đây là những lĩnh vực vận chuyển hàng hóa đến các doanh nghiệp, người tiêu dùng cuối cùng", ông Bunker nói.

Trong khi đó, Amazon Inc., công ty tăng gấp đôi quy mô mạng lưới trong 2 năm đại dịch, đang thu hẹp kế hoạch mở rộng kho hàng trong năm nay. Đặc biệt, tháng trước, công ty đã đóng băng việc tuyển dụng ở bộ phận bán lẻ. "Gã khổng lồ" thương mại điện tử cho biết sẽ tạm dừng việc tuyển dụng trong nhiều tháng tiếp thep, giữa lúc nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái trên diện rộng.

Thanh Thư (theo The Wall Street Journal)