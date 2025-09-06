Sau 4 năm liên tục tăng trưởng, ngành khách sạn Thái Lan lần đầu buộc phải giảm giá phòng khi khách quốc tế giảm mạnh.

Ngành khách sạn Thái Lan đang đối mặt với áp lực về giá trong năm nay, sau bốn năm liền tăng trưởng, giá phòng trung bình tăng gấp đôi kể từ 2021. Theo báo cáo tháng 8 của Tris Rating, nguyên nhân giá phòng giảm chủ yếu do lượng khách từ Trung Quốc và nhiều thị trường châu Á trọng điểm giảm mạnh.

Tris Rating, công ty xếp hạng tín nhiệm đầu tiên và lớn nhất của Thái Lan, dự báo tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan năm nay đạt 33 triệu lượt, giảm 5,6% so với mức 35,5 triệu của 2024. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ các thị trường vốn được xem là trụ cột như Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc.

Khách du lịch tham quan Cung điện lớn ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Ngoài Tris, nhiều tổ chức nghiên cứu khác cũng đưa ra dự báo bi quan. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo ngành khách sạn Thái Lan lần đầu ghi nhận mức suy giảm trong 5 năm, với doanh thu 2025 có thể giảm gần 5%.

Báo cáo cho biết nguyên nhân khiến ngành khách sạn Thái Lan lao đao đến từ nhiều yếu tố. Lượng khách quốc giảm, kéo theo thời gian lưu trú trung bình rút ngắn.

Công suất và giá phòng giảm. Trong 7 tháng đầu năm, công suất phòng trung bình toàn quốc đạt hơn 71%, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lấp đầy cả năm được dự báo giảm 2%, xuống còn khoảng 70%. Giá phòng trung bình cũng có thể giảm 4% trong năm, sau khi đã giảm 5% trong 7 tháng đầu.

Do ít sự kiện quốc tế và ca nhạc hơn, doanh thu từ hội nghị, hội thảo bị thu hẹp. Trong nửa đầu năm, số lượng hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế giảm 13% so với cùng kỳ.

Các khách sạn đối mặt chi phí vận hành leo thang, đặc biệt là tiền lương lao động. Do nhu cầu du lịch trầm lắng và cạnh tranh gay gắt, các khách sạn không thể nâng giá phòng tương ứng để bù đắp, buộc phải tự gánh phần lớn chi phí phát sinh.

Báo cáo của Kasikorn cũng lưu ý tác động đợt suy giảm này không đồng đều, một số nhóm khách sạn chịu rủi ro lớn hơn. Khách sạn phụ thuộc khách quốc tế tại Bangkok, Chon Buri, Songkhla và Chiang Mai, nhất là nhóm phục vụ khách Đông Á. Các địa phương này có mức cạnh tranh cao do nguồn cung phòng lớn.

Khách sạn ở khu vực biên giới như Sa Kaeo và Ubon Ratchathani, bị ảnh hưởng bởi căng thẳng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Theo Tris, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn tại Thái Lan năm 2024 đã đạt mức cao nhất kể từ đại dịch và vượt cả giai đoạn trước dịch. Tuy nhiên, đà tăng này khó duy trì trong 2025, khi lượng khách quốc tế suy giảm và tâm lý tiêu dùng thận trọng làm lu mờ đà tăng trưởng của du lịch nội địa.

Để giữ thị phần và công suất phòng, các khách sạn buộc phải giảm giá. Tris dự báo tỷ lệ lấp đầy sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ trong năm nay.

Báo cáo của Tris chỉ ra giai đoạn bùng nổ hậu Covid đã chấm dứt. Hiện lượng khách quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc, suy giảm trong khi nguồn cung khách sạn tiếp tục tăng.

Khu vực miền Trung và miền Nam vẫn đóng góp lớn nhất cho doanh thu phòng, tình trạng cạnh tranh giảm giá đã khiến mức giá trung bình bị bào mòn, đặc biệt tại các khách sạn cao cấp ở Bangkok. Nhiều đơn vị phải tung ra khuyến mãi ẩn và giảm giá chọn lọc trong mùa thấp điểm để duy trì công suất.

Một khách sạn ở trung tâm Bangkok. Ảnh: IGH

Công ty chứng khoán Maybank Securities (Thái Lan) cũng cùng nhận định, dự báo doanh thu trên mỗi phòng khả dụng của 7 tập đoàn khách sạn lớn đang niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan sẽ giảm 3% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái, dù mức giảm này nhẹ hơn so với mức 5% của quý II.

Đây là những tập đoàn chi phối phần lớn thị trường, sở hữu và vận hành hàng loạt khách sạn từ cao cấp đến trung cấp trên khắp cả nước, nên diễn biến doanh thu của họ phản ánh rõ xu hướng chung của toàn ngành.

Trong 8 tháng đầu năm, Thái Lan đón 21,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7,2% so với cùng kỳ, theo Bộ Du lịch và Thể thao. Sự giảm sút được bù đắp phần nào nhờ thị trường Ấn Độ tăng trưởng nhanh, vươn lên nhóm 5 thị trường nguồn lớn nhất với hơn 15 thành phố có đường bay thẳng tới Bangkok và Phuket. Khách từ các thị trường xa như Mỹ, châu Âu cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ bù đắp khoảng trống từ thị trường Trung Quốc - từng chiếm gần 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan.

Mai Phương (Theo Bangkok Post)