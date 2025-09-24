Ngành hàng vitamin trẻ em tăng trưởng trên thương mại điện tử

Theo Metric, doanh thu nhóm sản phẩm vitamin trẻ em trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop năm 2024 vượt mốc 700 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2023.

Sự tăng trưởng đến từ nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng cao và xu hướng dịch chuyển hành vi tiêu dùng sang kênh trực tuyến, thay vì mua trực tiếp tại cửa hàng.

Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận quá trình sàng lọc. Dù tổng doanh thu tăng gấp đôi, số lượng nhà bán phát sinh doanh số giảm còn khoảng 11.000, giảm hơn 2.000 nhà bán so với năm trước (giảm 16%). Trong khi đó, gian hàng chính hãng, bao gồm thương hiệu và chuỗi bán lẻ chuyên biệt có xu hướng tăng lên.

Giới phân tích nhận định, thương mại điện tử không còn là "sân chơi dễ vào" mà ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp, khả năng tận dụng dữ liệu thị trường và định hướng dài hạn. Ngành hàng mẹ và bé cùng các thương hiệu quốc tế nổi bật cho thấy kênh trực tuyến đang dần trở thành trục tăng trưởng chính trong chiến lược của nhiều doanh nghiệp.

5 thương hiệu có thị phần doanh số lớn nhất trên bốn sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop) từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025 (không xếp theo thứ tự). Nguồn: Metric.vn

Trong bức tranh cạnh tranh, những thương hiệu có tầm nhìn dài hạn và khả năng thích ứng nhanh với nền tảng số đang chiếm ưu thế. Nature's Way - thương hiệu vitamin trẻ em từ Australia đã vươn lên dẫn đầu toàn thị trường về doanh số tại gian hàng chính hãng trong 365 ngày gần nhất (1/5/2024 - 30/4/2025), với 15% thị phần doanh thu, theo Metric.

Thị phần của thương hiệu Nature's Way trên thị trường sàn thương mại điện tử. Nguồn: Metric.vn

Thành công của các thương hiệu như Nature's Way được cho là nhờ kết hợp danh tiếng toàn cầu, chất lượng sản phẩm và khả năng tận dụng dữ liệu để xác định nhóm sản phẩm tiềm năng, điều chỉnh chương trình bán hàng theo mùa vụ. Từ việc xác định đâu là nhóm sản phẩm đang có sức mua tốt, như vitamin D3, DHA dạng giọt hay kẹo dẻo Gummies Vitamin, đến cách thiết kế chương trình khuyến mãi phù hợp từng mùa cao điểm mua sắm, các thương hiệu như Nature's Way đang chứng minh rằng thương mại điện tử không phải là cuộc chơi may rủi, mà là một hành trình tính toán dựa trên dữ liệu và sự am hiểu người tiêu dùng.

Trong vai trò là đối tác cung cấp dữ liệu top đầu, Metric đã đồng hành cùng thương hiệu này để tối ưu chiến lược và nắm bắt đúng thời điểm tăng trưởng, góp phần đưa Nature's Way trở thành cái tên nổi bật trong cuộc đua thị phần vitamin cho bé trên môi trường số.

