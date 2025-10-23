Ngành golf Việt định hình cột mốc phát triển mới

Hội nghị chủ sở hữu sân golf toàn quốc 2025 cuối tháng 10 là nơi cơ quan quản lý, các bên tham gia bàn về chiến lược phát triển golf gắn với du lịch và kinh tế xanh.

Trong hai năm qua, du lịch Việt Nam liên tục nhận được các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển bền vững. Nghị quyết 82 năm 2023 và Quyết định 509 năm 2024 đã mở đường cho các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh sản phẩm du lịch giá trị gia tăng như golf, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Cùng với chính sách e-visa 90 ngày và mở rộng miễn thị thực, môi trường du lịch Việt Nam trở nên thuận lợi hơn cho khách quốc tế.

Trên nền tảng đó, Hội nghị Chủ sở hữu Sân Golf - Phát triển Du lịch Golf Việt Nam 2025 (VNGOS 2025), tổ chức ngày 31/10 tại Laguna Lăng Cô (Huế), được kỳ vọng trở thành "phát pháo" mở màn cho "thập kỷ golf chiến lược", khi định hướng quản lý nhà nước bắt đầu chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, golf có thể mang lại giá trị kinh tế lớn nếu gắn với chiến lược du lịch và đầu tư. LIV Golf Adelaide 2025 tạo ra 81,46 triệu AUD cho kinh tế Nam Australia, thu hút hơn 102.000 khán giả và 86.000 đêm lưu trú. Tại Hong Kong, mỗi chặng LIV Golf mang lại khoảng 40 triệu USD lợi ích trực tiếp, được tích hợp vào chiến lược "mega-events" để thu hút khách chi tiêu cao.

Một sân golf bên biển tại Huế. Ảnh: Tập đoàn 54

UAE biến golf thành cầu nối giữa du lịch cao cấp và đầu tư quốc tế, trong khi Thái Lan phát triển chuỗi giá trị du lịch golf kết hợp văn hóa, ẩm thực và mua sắm, giúp tăng mức chi tiêu của du khách 30-40%. Với Việt Nam, chuyên gia cho rằng thời điểm hiện tại để tích hợp golf vào chiến lược du lịch quốc gia - như một môn thể thao, ngành kinh tế xanh, tạo việc làm và giá trị bền vững.

Ba trọng tâm chính tại VNGOS 2025

Theo đại diện ban tổ chức sự kiện, hội nghị lần này tập trung ba định hướng then chốt. Thứ nhất, định vị golf như một ngành kinh tế xanh, gắn với chiến lược phát triển du lịch bền vững và nguyên tắc ESG. Các sân golf mới sẽ được khuyến khích tích hợp yếu tố môi trường và phát triển cộng đồng vào quy hoạch.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) và thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao. VNGOS 2025 hướng đến cơ chế liên kết giữa sân golf, nghỉ dưỡng, hàng không và MICE, hình thành cụm điểm đến có sức cạnh tranh khu vực. Thứ ba, chuẩn hóa vận hành và nâng năng lực cạnh tranh thông qua khung xếp hạng chất lượng sân golf, đào tạo nhân lực, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Hội nghị tổ chức ngày 31/10. Ảnh: Tập đoàn 54

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết trong định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, golf được xác định như một động lực chiến lược. Khung chính sách đã tương đối đầy đủ. Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới là triển khai chuẩn hóa dịch vụ từ hạ tầng đến nhân lực, kết nối chuỗi giá trị giữa sân golf - lưu trú - hàng không - MICE và xúc tiến quảng bá dưới một thương hiệu thống nhất.

"Hội nghị là dịp để chúng ta thảo luận về bộ tiêu chí, hoàn thiện cơ chế hợp tác công - tư và mở rộng liên kết với các thị trường quốc tế, qua đó nâng vị thế Golf Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới", ông Khánh khẳng định.

Ông Jed Moore, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn 54 - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận hành và quản lý sân golf toàn cầu, đánh giá Việt Nam đang ở thời điểm then chốt để xác lập vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp golf. "Thời điểm này cần đặt ra một chiến lược phát triển quốc gia có chuẩn mực, có tính liên kết, và sức cạnh tranh khu vực. Hội nghị là điểm khởi đầu cho một thập kỷ chuyển hóa, từ tiềm năng sang giá trị thực thụ", vị đại diện nói.

VNGOS 2025 có sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Huế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Huế, và Sở Du lịch Huế, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) và 54. Mô hình hợp tác đa bên này thể hiện bước chuyển từ tầm nhìn chính sách sang hành động cụ thể của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hoài Phương