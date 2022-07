'Ngành du lịch không điều chỉnh chỉ tiêu'

15h55 Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách

Bà Pippa Scaife, Phó Chủ tịch, Chiến lược Phát triển toàn cầu, NBCUniversal và Ông Andrew Demaria, Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Sáng tạo, NBCUniversal cùng chia sẻ về chủ đề "Marketing Du lịch Việt Nam sau dịch Covid-19"

Danh mục và quan hệ đối tác của NBCU cho phép cả hai tìm thấy đặc điểm khách du lịch nào có nhiều khả năng tương đồng với Việt Nam nhất và nhắm mục tiêu vào họ đúng thời điểm trong hành trình tiêu dùng. Gần đây, NBCU đã thực hiện một loạt bài với Delta Airlines, những người đang tập trung vào tính bền vững và thực hiện nhiều chiến dịch khác nhau với các hoạt động du lịch cấp quốc gia: Du lịch Australia, Ấn Độ, Nam Phi, du lịch Hàng Châu. Điều quan trọng là cần hiểu các mục tiêu, sau đó kết hợp chiến lược thương hiệu với nội dung và các giải pháp IP để đáp ứng tốt nhất đối tượng mục tiêu cũng như tác động mục tiêu đó với độ phủ dữ liệu.

NBCU sử dụng nhóm nghiên cứu và nhóm dữ liệu để phân tích xu hướng của ngành du lịch. Đây là những gì chúng ta biết về lĩnh vực du lịch ở thời điểm hiện tại. Theo đó, dữ liệu và các cuộc trò chuyện mà NBCU đang có với các nhà lãnh đạo chính phủ trong ngành du lịch cho cả hai biết khách du lịch đang chi tiêu nhiều hơn, ở lại lâu hơn và kết hợp công việc với du lịch (làm việc từ xa)

Mức chi tiêu cao hơn 3% so với năm 2019 vào tháng 4/2022. Lượng đặt phòng từ Mỹ trong mùa hè ở mức 97% so với năm 2019. Và chi tiêu cho truyền thông du lịch năm nay cao hơn 9% so với cùng thời điểm năm 2019. Với thông điệp và mục tiêu phù hợp, Việt Nam có thể là điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách trong thời đại mới này.

Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của kể chuyện bằng người thật để thể hiện những trải nghiệm đó; sáng tạo các bài viết thương hiệu trên nhiều nền tảng dưới hình thức biên tập và chứng minh bằng số liệu. Trong đó, tập trung vào các khu vực mà khách du lịch đang tìm kiếm: du lịch sinh thái, trải nghiệm mới, lưu trú dài ngày hơn, kết nối được với công việc, an toàn. Bên cạnh đó, cần phải luôn cập nhật nội dung trên các kênh kỹ thuật số; sử dụng dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Cuối cùng, chúng ta cần phối hợp với nhau để thu hút khách du lịch.