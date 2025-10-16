Ngành điện TP HCM đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão

EVNHCMC rà soát lưới điện, cắt điện khu vực ngập, kiểm tra trạm biến áp, duy trì vận hành ổn định hệ thống và giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão.

Đại diện đơn vị cho biết, tình hình thiên tai đang diễn biến phức tạp và khó lường, với mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ngập úng xảy ra thường xuyên. Nhằm đảm bảo an toàn về con người, hạn chế thiệt hại về tài sản, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó và tìm kiếm cứu nạn.

Tổng công ty đã có công văn gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, cũng như chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tất cả đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện kế hoạch ứng phó, đảm bảo sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Công nhân ngành điện phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh chặt tỉa, ngăn ngừa cây ngã vào lưới điện. Ảnh: EVNHCMC

Ngành điện thành phố nhấn mạnh việc tuân thủ phương châm "4 tại chỗ", gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Mỗi đơn vị phải phân công đầu mối chỉ đạo ở từng khu vực, đặc biệt tại những nơi bị ảnh hưởng nặng (giao toàn quyền chỉ đạo việc khắc phục) cùng, phòng, ban tham gia để triển khai các nghiệp vụ.

Các đơn vị cần rà soát lực lượng hiện có, xác định khu vực cần tăng cường nhân sự và lập kế hoạch huy động phù hợp. Song song đó, việc kiểm tra và tổng hợp phương tiện, vật tư phải được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo đủ thiết bị cần thiết cho công tác khắc phục, dự phòng trong trường hợp khan hiếm. Công tác hậu cần cũng phải được chuẩn bị đầy đủ, bao gồm bố trí nơi nghỉ, cung cấp suất ăn và hỗ trợ y tế cho lực lượng trực ứng phó trong suốt quá trình làm việc.

EVNHCMC yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện biên bản phối hợp với các đơn vị điện lực lân cận để bảo đảm hỗ trợ kịp thời khi có sự cố. Tổng công ty cũng lưu ý việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp tham gia ứng phó, cũng như kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với 5 công ty điện lực mới thành lập gồm: Bình Dương, Thuận An, Bến Cát, Đất Đỏ và Vũng Tàu, EVNHCMC yêu cầu đảm bảo 100% khách hàng, cơ sở, hộ gia đình được tuyên truyền về an toàn sử dụng điện trong mùa mưa bão. Các đơn vị này cần phối hợp với cơ quan quản lý cây xanh để rà soát, chặt tỉa những cây cao, có nguy cơ ngã đổ vào lưới điện. Đồng thời, phối hợp với đơn vị viễn thông lập phương án giữ điện ưu tiên cho các trạm BTS trọng yếu nhằm duy trì thông tin liên lạc thông suốt khi có bão.

Tổng công ty cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị nhanh chóng xây dựng phương án đảm bảo cấp điện cho phụ tải ưu tiên trên địa bàn. Danh sách thứ tự ưu tiên cung cấp điện cần được lập rõ ràng để Trung tâm Điều độ có thể chủ động điều hành, đảm bảo nguồn điện liên tục trong mọi tình huống thời tiết xấu.

Những khu vực có nguy cơ ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường phải được theo dõi sát sao, chủ động cắt điện khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Các công trình điện lực, trạm biến áp, thiết bị điện đều phải được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và sẵn sàng phục vụ 24/24 cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai.

Khi có sự cố lưới điện do thời tiết xấu, các đơn vị phải xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho con người và hệ thống điện. Ngành điện cũng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, khắc phục kịp thời các điểm rò điện, ngăn ngừa tai nạn trong cộng đồng.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP HCM được giao rà soát lại toàn bộ phương án ứng phó, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các khu vực trọng điểm khi xảy ra bão. Đặc biệt, phải có kịch bản duy trì nguồn điện cho các khu vực quan trọng như Tao Đàn, quận 8, Thủ Đức, Hiệp Bình Phước và Bình Tân, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc, hoạt động điều hành được thông suốt.

Đại diện EVNHCMC nhấn mạnh, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, đơn vị hướng đến mục tiêu chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn điện cho người dân và vận hành ổn định hệ thống điện toàn thành phố.

Hoàng Đan