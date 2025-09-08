Ngành điện TP HCM công khai điện tiêu thụ hàng ngày trên app

EVNHCMC phát triển ứng dụng giúp khách hàng theo dõi điện năng tiêu thụ, nhận cảnh báo bất thường, đồng thời giám sát hệ thống điện gần với thời gian thực.

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng EVNHCMC trên thiết bị di động thông minh để theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày. Thông qua ứng dụng, người dân có thể chủ động nắm bắt biểu đồ sử dụng điện theo ngày - tháng - năm, phát hiện các thời điểm tiêu thụ cao nhất để điều chỉnh hành vi tiêu dùng điện hợp lý.

Ngoài việc tra cứu chỉ số điện năng, người dùng còn nhận được các tin nhắn của ngành điện như: thông báo tiền điện lần 1, lần 2; thông báo nhắc nợ - cắt điện; xác nhận thanh toán; thông báo mất điện và các thông tin khác. Ứng dụng còn cung cấp nhiều tiện ích khác như: cảnh báo các trường hợp điện năng sử dụng tăng, giảm bất thường, cảnh báo các thông số vận hành về dòng điện, điện áp, hệ số công suất...

Ngành điện kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện. Ảnh: EVNHCMC

Đối với khách hàng sử dụng điện lớn qua trạm biến áp chuyên dùng, EVNHCMC cung cấp biểu đồ điện năng, công suất, dòng điện và hệ số công suất theo tần suất 30 phút mỗi lần. Nhờ đó, khách hàng có thể giám sát hệ thống điện từ xa, gần với thời gian thực.

Trong thời gian qua, ngành điện TP HCM tiếp nhận nhiều ý kiến của khách hàng, đặc biệt là sau khi mở rộng phạm vi phục vụ sang các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Một số người dân sử dụng điện mục đích sinh hoạt phản ánh về tiền điện tăng cao.

Đại diện EVNHCMC cho biết, do thiếu thông tin xác thực từ người đăng tải, ngành điện không thể xác định được danh tính khách hàng để liên hệ kiểm tra và giải đáp cụ thể. Trong tháng 8, đơn vị đã xác định được 8 trường hợp khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt phản ánh về tiền điện trên mạng xã hội. Sau khi được nhân viên điện lực giải đáp, phân tích chi tiết lượng điện tiêu thụ hàng ngày, khách hàng đã hài lòng.

Lượng điện tiêu thụ các ngày trong tháng 7 của khách hàng phản ánh "giống hệt nhau" giữa tháng 7 và tháng 8. Ảnh: EVNHCMC

Đơn cử, khách hàng thuộc địa bàn do Công ty Điện lực Bình Dương phục vụ đã đăng tải lên mạng xã hội thắc mắc về việc tiền điện tháng 7 và tháng 8 "giống hệt nhau". Qua phân tích biểu đồ, ngành điện xác nhận mức tiêu thụ điện từng ngày trong hai tháng là khác nhau, nhưng tổng sản lượng điện tiêu thụ bằng nhau, dẫn đến tiền điện không thay đổi. Đơn vị đã liên hệ, giải thích rõ, giúp khách hàng hiểu và không còn băn khoăn.

Một trường hợp khác tại khu vực An Phú Đông cũng nêu thắc mắc vì tiền điện tháng 7 hơn 3,6 triệu đồng, trong khi tháng 6 chỉ là 2,8 triệu đồng, dù thiết bị và nhu cầu sử dụng không đổi. Qua làm việc trực tiếp, ngành điện xác định hộ này kinh doanh online, thường xuyên dùng đèn chiếu sáng để quay phim, có hai máy lạnh, nhiều quạt và các thiết bị tiêu thụ điện lớn như máy bơm, tủ lạnh, bếp điện. Các ngày trong tháng 7 nắng nóng cũng khiến nhu cầu làm mát tăng cao. Nhân viên điện lực đã phân tích chi tiết và tư vấn thêm các giải pháp tiết kiệm điện cho hộ gia đình này.

Lượng điện tiêu thụ các ngày trong tháng 8 khác hoàn toàn so với tháng 7 của khách hàng phản ánh "giống hệt nhau" trong hai tháng. Ảnh: EVNHCMC

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, tính riêng sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố tháng 8 đạt 1,69 tỷ kWh, giảm 1,15% so với tháng 7 (1,71 tỷ kWh). Lượng điện tiêu thụ cho mục đích sinh hoạt trong gia đình tăng hoặc giảm còn phụ thuộc vào thời tiết, số lượng người sử dụng, thời gian, thiết bị, hành vi của người sử dụng...

Ông Kiên khẳng định, ngành điện luôn tuân thủ đúng các quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương và các quy trình nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc ghi chỉ số điện, tính giá điện. Toàn bộ công tơ điện đang sử dụng đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường của Việt Nam (ĐLVN 237:2011), phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế (IEC:62052-11, IEC:62053-21). Trước khi lắp đặt, công tơ đều được cơ quan chức năng kiểm định theo quy trình do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành (ĐLVN 39:2012). Ngành điện chỉ lắp đặt các thiết bị đạt yêu cầu để đảm bảo việc ghi nhận chỉ số tiêu thụ điện được thực hiện chính xác, minh bạch và khách quan.

Hoàng Đan