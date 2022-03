Theo Báo cáo thị trường của TopDev, ngành công nghệ thông tin cần thêm 150.000 lao động mới gia nhập trong năm nay để đáp ứng nhu cầu từ các doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, ảnh hưởng của Covid-19 và sự phát triển của công nghệ đã tạo nên con đường mới cho những người lao động bị mất việc, giảm thu nhập. Đó là chuyển nghề IT bởi nhu cầu lao động của ngành này đang tăng dần qua từng năm. Tại Việt Nam, năm 2020, Chính phủ phê duyệt Đề án Chuyển đổi số Quốc gia. Theo đó, 13.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin được thành lập chỉ sau một năm đề án được ký.

Khảo sát thị trường lao động Việt Nam của VietnamWork vào tháng 10/2021 cũng cho thấy 85% các đơn vị không cắt giảm nhân sự, giữ nguyên lương và phúc lợi hoạt động là thuộc ngành Công nghệ thông tin; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; xuất - nhập khẩu.

Báo cáo của McKinsey & Company chỉ ra rằng 25% người lao động có thể phải chuyển đổi việc làm so với trước khi đại dịch xảy ra. Đồng thời, theo ông Till Alexander Leopold - Giám đốc Trung tâm Tầm nhìn tiên phong, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), 80% công ty phải đẩy mạnh chuyển đổi số do đại dịch. Hai yếu tố này biến công nghệ thông tin trở thành lựa chọn hàng đầu cho các lao động bị ảnh hưởng do đại dịch.

Tại Việt Nam, TS. Nguyễn Thành Nam - nhà sáng lập hệ sinh thái học trực tuyến FUNiX cho biết, các công việc trong ngành công nghệ thông tin tăng trưởng tới 47% trong những năm qua. Tuy nhiên, các đơn vị đào tạo chính thống về công nghệ thông tin chỉ cung cấp được khoảng 40% nhu cầu thực tế.

Từ phía các đơn vị sử dụng lao động, nhiều doanh nghiệp đưa ra những mức lương hấp dẫn nhưng vẫn không tìm được ứng viên phù hợp. Điều này đến từ thực tế chỉ 16.500 sinh viên (chiếm gần 30%) trong tổng số 55.000 sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp hàng năm đáp ứng được kỹ năng và yêu cầu của doanh nghiệp.

"Đây là thời điểm các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp cần bắt tay nhau để gia tăng số nhân sự chất lượng cao trong ngành và hỗ trợ người lao động có mong muốn chuyển nghề trong đại dịch", ông khằng định.

Tuy nhiên, muốn chuyển đổi nghề sang công nghệ thông tin, người lao động còn gặp nhiều thách thức. Ông nhận định, khi tìm hiểu trên mạng xã hội và Google, nhân sự tiềm năng có thể bị nhiễu trước lượng thông tin khổng lồ, từ đó, hình thành 6 nỗi sợ thường gặp của những người muốn chuyển ngành sang công nghệ thông tin, gồm: chi phí học đắt, khó, học chán và không hợp, đã muộn để bắt đầu lại hay bằng cấp thua kém và sợ không đảm bảo công việc.

Do đó, FUNiX đã đồng hành với 13,000 học viên chuyển đổi sang ngành công nghệ thông tin. Mỗi học viên đều có những bối cảnh khác nhau như bộ đội, nhân viên marketing, bồi bàn, mẹ bỉm sữa,... Tháng 11/2021, trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề trong xã hội, FUNiX phối hợp với 40 doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo phi truyền thống khác thực hiện dự án Chuyển đổi số Công nhân.

Khóa học chuyển nghề công nghệ thông tin tại FUNiX có lộ trình 6 tháng. Học viên cần cam kết học tập trực tuyến ít nhất ba giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần. Mỗi ngày, người học cần chủ động trao đổi với giảng viên và cam kết làm việc cho doanh nghiệp ít nhất một năm sau khi học xong.

Để đảm bảo cam kết này, học viên đặt cọc 50% chi phí khóa học (tương đương 15 triệu đồng) và sẽ nhận lại số tiền này sau khi hoàn thành và nhận việc tại doanh nghiệp.

