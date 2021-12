Ngành chuyển phát nhanh đón mùa sale cuối năm

Đợt sale 12/12 không chỉ là cơ hội cho thương mại điện tử bùng nổ mà cả ngành logistics cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, đón sóng mua sắm.

Bước vào dịp sale lớn 12/12 trước khi khép lại năm 2021, các đơn vị chuyển phát nhanh đều trong tư thế sẵn sàng, phân chia nhân sự, tuyến giao vận và bộ máy... để có thể hoạt động hết công suất, nỗ lực giao hàng nhanh chóng đến tận tay khách kịp ăn mừng mùa lễ hội.

Hưởng ứng tinh thần đó, hệ thống các bưu cục và lực lượng shipper BEST Express trên khắp 63 tỉnh, thành lên kế hoạch phục vụ nhu cầu khách hàng trong dịp đặc biệt này. Đại diện bưu cục BEST Express quận 9 cho biết đội ngũ shipper tại đây đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, sắp xếp ca làm việc và phân chia khu vực, đầu việc rõ ràng, hợp lý

"Càng nhiều đơn hàng chúng tôi càng có động lực cố gắng. Anh em shipper và nhân viên khác của bưu cục sẽ nỗ lực hoạt động hết công suất trên mọi nẻo đường trong đợt sale lớn 12/12 để mang các kiện hàng đến tận tay khách an toàn và nhanh chóng", vị đại diện cam kết.

Nhân viên shipper của BEST Express không chỉ có nam giới mà còn có những "bóng hồng" không quản khó nhọc, vất vả.

Thời điểm mới gia nhập thị trường Việt Nam, BEST Express chỉ có khoảng 400 shipper trên toàn hệ thống. Đến nay, số lượng shipper đã gia tăng lên hơn 7.000 người nhờ sự bùng nổ của thị trường thương mại điện tử và quy mô phát triển ngày càng rộng lớn của đơn vị. Shipper khi gia nhập hệ thống bưu cục đều được đào tạo bài bản các kỹ năng giao hàng an toàn, xử lý tình huống với khách hàng, chủ động đảm bảo giao nhanh, chính xác và cẩn thận từng bưu kiện.

Tỷ lệ phát hàng thành công là ưu tiên hàng đầu mà BEST chú trọng. Shipper không chỉ chú ý đến số lượng đơn hàng mà còn phải đảm bảo đơn hàng phát đến tay khách mới được tính là đơn thành công. Hệ thống bưu cục của BEST hiện đã trải dài khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, bao gồm cả những nơi cơ sở hạ tầng, đường sá chưa hoàn thiện. Hoạt động trong thời bình thường mới, tất cả shipper trong hệ thống đều tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, trang bị khẩu trang, nước rửa tay, xịt khuẩn và test nhanh mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên lẫn khách hàng.

"Mỗi ngày tôi có thể giao khoảng 40-50 đơn hàng. Trong những dịp mua sắm lớn, mỗi nhân viên thậm chí có thể giao hàng trăm bưu kiện mỗi ngày. Đường sá tại Trà Vinh có những khu vực xe máy không chạy vào được hoặc phải đi phà sang sông khiến công việc có chút khó khăn. Tuy nhiên chỉ cần giao đến tận tay người nhận, anh em shipper chúng tôi đều phấn khởi", shipper của bưu cục Trà Vinh chia sẻ.

Shipper BEST sẵn sàng giao hàng trên khắp mọi miền đất nước.

Trong tháng 12 này, BEST Express triển khai chuỗi chương trình "Cảm ơn vì sự kết nối" nhằm tri ân đối tác, khách hàng và nhân viên với nhiều hoạt động đa dạng như đến thăm và tặng quà cho shop online, đối tác nhượng quyền; trò chuyện cùng nhân viên; khám phá dây chuyên phân loại hàng tự động hiện đại tại các trung tâm phân loại...

BEST còn đặc biệt dành tặng nhiều phần quà giá trị lên đến hàng chục triệu đồng cho các người dùng may mắn. Hiện có thử thách "Chia sẻ hay, rinh ngay quà BEST" đang diễn ra đến hết ngày 18/12.

Chuỗi chương trình "Cảm ơn vì sự kết nối" diễn ra xuyên suốt tháng 12 là dịp để BEST Express tri ân các đối tác, khách hàng và đội ngũ nhân viên đã luôn đồng hành trong suốt hai năm qua.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với việc thu mua công ty Vincapital Việt Nam, BEST Express không ngừng xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành. Hiện BEST sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn, nhỏ trên toàn quốc. Công suất xử lý đơn hàng lên đến hơn 1,8 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, BEST đã phát triển mô hình nhượng quyền bưu cục với tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống", giúp các nhà đầu tư thử sức khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

Thy An

Ảnh: BEST Express