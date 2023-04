Ngành cho thuê nhà hốt bạc dịp Masters

Theo truyền thống, tuần Masters 2023 từ 3 đến 9/4 là dịp để nhiều gia chủ ở gần sân Augusta National kiếm tiền bằng việc cho thuê nhà.

Căn nhà được Kathie Williams mua lại rồi cải tạo để kinh doanh dịp Masters diễn ra tại Augusta National. Ảnh: Golf Digest

Kathie Williams mua một căn nhà ở thành phố Augusta, Georgia cuối 2021, cách chiến địa Masters khoảng 800 mét, để cho thuê cơ ngơi trong tuần diễn ra major này nhiều năm tiếp theo. Với "tầm nhìn" ấy, cô chi 250.000 USD để tân trang nhà trong chín tháng, rồi vào cuộc cạnh tranh sôi động trong phân khúc cho thuê nhà ở Augusta nhân dịp Masters. Hoạt động này mang lại thu nhập đáng kể, khiến hàng loạt chủ sẵn lòng cho thuê nhà mình.

Mảng cho thuê nhà dịp Masters hình thành từ giữa thập niên 70, khi chính quyền địa phương nhận ra tiềm năng kinh tế từ lượng khách tăng vọt rồi ra luật cho phép người sở hữu cho thuê nhà đến 14 ngày mỗi năm mà không cần khai thu nhập trong báo cáo hoàn thuế.

Hiện nay, dù ngắn hạn, hình thức kinh doanh này được chuyên nghiệp hóa và thậm chí có quy mô lớn với nhiều cá nhân, trong đó có Jane Fuhrmann. Cô thành lập công ty chuyên môi giới cho thuê nhà từ 1998, đang có hơn 2.000 căn sẵn sàng phục vụ khách Masters, từ đấu thủ dự giải, khán giả thực địa đến giới truyền thông.

Fuhrmann không chỉ sắp xếp chỗ ở, phương tiện đưa đón, ăn uống mà chú trọng từng tiểu tiết trong danh mục dịch vụ để khách hài lòng khi phải chi nhiều tiền. Vì thế, các đối tác chủ nhà phải chuẩn bị từ đầu năm, tính cả việc trồng lại hoa, rải thông khô mới.

Một lần nọ, Fuhrmann nhận thông báo một đấu thủ và gia đình "check-in" sớm. Cô tức tốc mang chiếc nôi đến chỗ khách định ở, nhưng đến nơi mới biết nó quá to so với cửa vào phòng riêng cho trẻ con. Fuhrmann sang căn liền kề, may mắn gặp anh thợ đang tạo cảnh quan để nhờ trợ giúp. Anh này tháo tung chiếc nôi để tiện mang vào đúng chỗ rồi lắp lại như cũ ngay lúc khách vào cửa trước.

Fuhrmann chia nhà cho thuê thành ba loại gồm "căn chủ tiếp đón", "ăn tối" và "ngủ". "Căn chủ tiếp đón" rộng rãi để buổi tối chứa cả đoàn. Loại này giá từ 30.000-70.000 USD mỗi đêm, phù hợp với khách hàng doanh nghiệp. Căn "ngủ" thường nằm gần "chủ tiếp đón" để khách tiện về ngả lưng sau tiệc tùng. Fuhrmann tung ra loại này để đón đầu nhu cầu bởi khách doanh nghiệp đông người nhiều khả năng thuê phải thuê thêm căn nhỏ hơn cho việc nghỉ ngơi. "Căn ăn tối" nhỏ hơn và giá rẻ hơn nhiều, thường dành cho nhóm 10-12 người và ít hư hại khi khách "check-out".

Khách lưu trú dịp Masters, nhất là giới golfer tranh giải không chỉ cần nơi đầy đủ tiện ích, đi lại thuận tiện. Họ còn lưu tâm đến không gian sống, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đây, nhiều đấu thủ chuộng các khu vực giàu lịch sử, nằm xung quanh sân. Hiện nay, họ muốn nhà mới xây, hiện đại trong khi nguồn cung lại khan hiếm. Cũng vì thế, Hayley Mack đã giao hoà cổ-kim cho nhà mình với giá thuê lên đến sáu con số trong tuần Masters. Đó là mức "kén khách".

Mack cùng chồng Darren mua căn nhà này năm 2016, khi nó đã 100 năm tuổi. Cả hai vẫn giữ kiến trúc nguyên bản, nhưng mở rộng diện tích. Sau khi thêm hơn 270 m2, khuôn viên nhà giờ thành 743 m2, tính cả khu riêng cho khách, sân bóng rổ, bãi tập gạt và chỗ đặt máy chơi golf giả lập. Còn nội thất, từ vật dụng đến tranh dán tường đều là hàng thủ công nhập từ Pháp. "Thành phố Augusta ít kiểu nhà như của chúng tôi hiện tại. Chúng tôi làm vì đó là khoản đầu tư cho gia đình về sau. Và rõ ràng là thu nhập từ đấy khá cao", Mack nói. Cả năm, gia đình cô ở nhà, trừ tuần Masters.

Khu vực đặt máy đánh golf giả lập cho khách thuê trong căn nhà của Darren và Hayley Mack. Ảnh: Golf Digest

Mack không thể tiết lộ danh tính khách thuê do thoả thuận giữ bí mật thông tin giữa hai bên. Tuy nhiên, cô tiết lộ trải nghiệm phục vụ hai tỷ phú trong đó vị đầu tiên có tổng tài sản ròng sáu tỷ USD. Lúc nhận nhà, ông mang theo hai con trai và đầu bếp riêng, chỉ yêu cầu bơ đậu phộng và bột yến mạch.

Nhưng gia đình Mack cũng từng trải "hậu quả đau thương" ở lần tiếp một công ty nước giải khát nổi tiếng. Khách tổ chức tiệc tùng suốt tuần. Sau khi họ trả nhà, ông bà chủ quay về, gặp quản gia ngay cửa và được trấn an "đừng hoảng nhé". Mack bật khóc khi thấy cảnh bên trong và tự hứa sẽ không giao nhà cho người lạ. Rồi cuối cùng, cô bỏ ý định đó, tiếp tục cho thuê nhà mùa Masters và được thu nhập cao.

Nhà của Kathie Williams có năm phòng ngủ sau tân trang với chi phí 250.000 USD trong chín tháng. Lối vào xuyên qua bãi cỏ rộng được cắt tỉa tỉ mỉ rồi đến bậc tam cấp bằng gạch. Cửa chính dẫn vào tầng trệt không vách ngăn với bếp hiện đại bên phải, đi thẳng là khu tiếp khách, qua cửa lùa là sân sau. Khu vực ngoài trời có lò nướng, đủ rộng cho tiệc tùng. Trong nhà đầy tiện nghi, có cả phòng riêng để giải trí cùng chiếc TV 80 inch.

Willimas nói cô đã đạt thoả thuận miệng với một đấu thủ tại Masters năm nay và khách chắc chắn không phải nhà vô địch giải bởi anh chưa biết khả năng tái ngộ về sau. Thông thường, Williams đặt giá thuê 2.500 USD mỗi tuần, riêng Masters 2023 ước tính lên 30.000 USD. Theo dự toán cá nhân, cô sẽ dùng một phần cho việc tu bổ nhà, còn lại đầu tư mảng khác hoặc đi du lịch.

Nhưng Williams không biết rằng nhà cô từng đón huyền thoại golf và dùng chi tiết đó để đẩy giá. Trước khi về tay cô, nó thuộc về gia đình Witt đã nhiều lần tiếp Seve Ballesteros những năm đầu thập niên 80.

Ballesteros thường đến sớm bảy ngày trước tuần Masters để đánh tập ở Augusta National. Ông đi cùng bố, người quản lý và thỉnh thoảng có anh em. Mỗi dịp như thế, trong nhà Witt, người mẹ nhất định phải chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, trong đó không thể thiếu món cá da trơn Louisiana, còn người bố phụ trách một bữa sáng xứng tầm.

Và từ quan hệ thuê-cho thuê, hai bên thành chỗ thân hữu. Tuy nhiên, mối giao hảo đó cũng không làm Ballesteros thể hiện "quyền lực". Lần nọ, trong lúc nhà Witt xem chương trình thể thao không golf, Ballesteros đã giật phắt chiếc điều khiển từ xa và bảo "qua kênh golf ngay". Thế là, nhà Witt phải nhường ngôi sao đương thời. Ballesteros từng vô địch Masters 1980 và 1983, trong chín lần đăng quang trên PGA Tour cùng kỉ lục 50 danh hiệu European Tour. Ông qua đời hồi 2011, sau ba năm được phát hiện u não.

Mảng xanh là sân Augusta National nhìn từ bản đồ vệ tinh. Khu vực xung quanh sân này là nơi giới chủ địa phương kinh doanh cho thuê nhà nhộn nhịp dịp Masters diễn ra. Ảnh: Golf Digest

Trong giới sở hữu nhà ở Augusta National vẫn có người không hẳn mua để cho thuê lại, như caddie Steve Hale. Hale thích cuộc sống ở thành phố Augusta sau vài lần dự Masters, trong đó dịp đầu vào năm 2008. Khi đó, anh cùng vài đồng nghiệp thuê một căn của một bà cụ trong khu nhà mặt phố gồm 12 căn. Nhiều năm sau, tổ hợp ấy thành chỗ tá túc của giới caddie trong thời gian tác nghiệp trên sân Augusta National.

Năm 2016, Hale mua được một căn, chỉ hai tuần sau khi ngừng hợp tác với Keegan Bradley - cựu vô địch major PGA Championship. Kể từ đó, anh cũng không có dịp dự Masters nhưng vẫn tới lui chăm sóc căn nhà ở Augusta để cho đồng nghiệp thuê với giá phải chăng. Theo Golf Digest, Hale đang hài lòng vì thêm thu nhập lại giúp người cùng nghề.

Quốc Huy