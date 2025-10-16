Ngành cấp nước TP HCM triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng Sawaco với đầu số 1900 999 997.

Thông tin được lãnh đạo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn thông báo tại Hội nghị Tổng kết chương trình "Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2022-2025" và Triển khai Tổng đài chăm sóc khách hàng Sawaco 1900 999 997 sáng 16/10.

Lãnh đạo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn và khách mời cắt băng khánh thành Tổng đài chăm sóc khách hàng Sawaco. Ảnh: Đinh Bích

Tổng đài được Sawaco đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược chăm sóc khách hàng. Với một đầu số duy nhất, tổng đài sẽ tiếp nhận mọi cuộc gọi của khách hàng cho toàn tổng công ty và các đơn vị cấp nước. "Tổng đài ra đời sẽ góp phần tăng mức độ nhận diện thương hiệu, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ trong chăm sóc khách hàng, tạo đầu mối điều phối tập trung và nâng cao hiệu quả phục vụ", đại diện Sawaco khẳng định.

Cụ thể, thông qua tổng đài, người dân sẽ được tư vấn, giới thiệu về dịch vụ cấp nước, các quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Tổng đài cũng có chức năng tiếp nhận: những thắc mắc, phản ánh khiếu nại; báo sự cố, bể đường ống nước và các tình huống khẩn cấp khác; phản hồi về sản phẩm, chất lượng dịch vụ hướng đến cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Khi cần liên hệ với đơn vị cấp nước, người dân chỉ cần gọi tổng đài. Sau khi nghe hướng dẫn, người dân cung cấp tên phường, xã hoặc đơn vị cấp nước sẽ được nhân viên tổng đài tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

Tổng đài viên đang nhận cuộc gọi từ khách hàng. Ảnh: Sawaco

Với việc triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng, Sawaco tiếp tục khẳng định cam kết "Phát triển vì cộng đồng", không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng nước sạch của hơn 11 triệu người dân TP HCM. Trong 3 năm triển khai chương trình "Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2022-2025", Sawaco đã xây dựng hệ thống quy định, quy chuẩn rõ ràng, minh bạch trong công tác dịch vụ khách hàng, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong toàn hệ thống. Các dịch vụ phát triển khách hàng được triển khai và nâng cao chất lượng trên nền ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và vận hành.

Đặc biệt, thương hiệu Sawaco được Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thống nhất và định danh rõ ràng trong toàn bộ hoạt động giao tiếp với khách hàng, đảm bảo sự nhận diện thương hiệu thống nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo lập nền tảng cho quản lý tập trung.

Kim Ánh