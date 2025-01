Ngang nhiên chở thùng xốp đựng 22 kg ma túy về Việt Nam

An GiangTrình Văn Thông chạy xe máy chở thùng xốp to, vượt biên trái phép từ Campuchia, bị bộ đội biên phòng bắt giữ và phát hiện 22 kg ma túy đá trong thùng.

Ngày 3/1, Phong, 35 tuổi, bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bàn giao cùng tang vật cho Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.

Trình Văn Thông (giữa) bị bắt khi chở ma túy vượt biên về Việt Nam. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trước đó, tối 26/12, tổ công tác của bộ đội biên phòng mật phục tại bến đò Chăm thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, phát hiện Phong từ Campuchia vượt biên trái phép vào Việt Nam, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tổ công tác tìm thấy trong thùng xốp và cốp xe có 22 túi màu vàng và xanh được hàn kín, mỗi túi nặng khoảng một kg, chứa tinh thể màu trắng. Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy đây là ma túy tổng hợp dạng đá.

Thông khai, vài tháng trước quen người đàn ông Campuchia thường được gọi là Anh Hai. Tuần trước, người này thuê Thông vận chuyển hàng đá sang Việt Nam, sau đó sẽ có người đến nhận, hứa trả tiền công 200 triệu đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ngọc Tài - Tuấn Kiệt