Ngân sách dành 95.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ngân sách năm 2026 dành 95.000 tỷ đồng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sáng 15/11, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần quyết liệt triển khai hiệu quả chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số. Ngân hàng Nhà nước rà soát điều kiện, tiêu chí và kiểm soát dòng tiền đi đúng mục tiêu.

Để đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách và đầu tư, Bộ Tài chính cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế tài chính phù hợp, phân bổ và bố trí đủ vốn. Các lĩnh vực được ưu tiên là Trung tâm dữ liệu quốc gia, sàn dữ liệu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu, dự án phát triển công nghệ chiến lược và cơ sở dữ liệu trọng yếu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 15/11. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao sớm trình đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu; đề án đầu tư năng lực cho tổ chức nghiên cứu phát triển công lập. Cùng với đôn đốc nhà mạng phủ sóng 5G toàn quốc, Bộ gỡ vướng liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026, phấn đấu đạt 500.000 thuê bao.

Bộ Tư pháp được giao tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu. Bộ Công an xây dựng tiện ích hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên VNeID; đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và đề xuất xây dựng Trung tâm 2.

Bộ Xây dựng cùng các địa phương được giao xây dựng đề án đô thị thông minh tại 6 thành phố trực thuộc Trung ương; mô hình cửa khẩu thông minh nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ; số hóa tất cả văn bằng, chứng chỉ trong quý I/2026. Hồ sơ sức khỏe điện tử trên toàn quốc sẽ được xây dựng, liên thông giữa các bệnh viện.

Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ câu chuyện ông gặp tại Thanh Hóa, một phụ huynh phải đi 19 km đến trụ sở xã để lấy giấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi lại gửi ra Hà Nội. Trong khi đó, các cơ quan đã hướng dẫn người dân truy cập ứng dụng VNeID, trong đó có đầy đủ dữ liệu về quan hệ nhân thân, thông tin ngày sinh, nơi sinh... Vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân, đồng thời những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm thì "phải mạnh dạn, dứt khoát cắt bỏ".

Vũ Tuân