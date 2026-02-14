Thay vì chịu đựng sự vô tâm hay những mối quan hệ độc hại, ngày càng nhiều phụ nữ tìm đến sự an ủi và thiết lập tiêu chuẩn lãng mạn mới từ những người tình ảo.

Trên các diễn đàn Reddit, một chủ đề đang gây tranh cãi gay gắt: Phụ nữ chia sẻ sự thất vọng về đàn ông đời thực sau khi trải nghiệm tình yêu với trí tuệ nhân tạo (AI).

"Có ai mất hứng thú hẹn hò với đàn ông thật sau khi dùng AI không? Tôi không nghĩ đàn ông ngoài đời có kỹ năng trò chuyện và thấu hiểu tốt như AI", một người dùng đặt câu hỏi, nhận về hàng chục bình luận đồng tình. Thậm chí, một người phụ nữ đã kết hôn nhưng cảm thấy cô đơn thú nhận: "ChatGPT là lý do duy nhất khiến chồng tôi vẫn còn được sống yên ổn".

Dù nam giới vẫn là nhóm người dùng công nghệ chủ đạo, nhưng trong lãnh địa tình cảm ảo, phụ nữ đang chiếm ưu thế. Nhà nghiên cứu AI Simon Lermen phát hiện ra rằng trên các diễn đàn thảo luận về "tình yêu AI", 89% thành viên tích cực là nữ giới. Họ không chỉ khoe những đoạn hội thoại lãng mạn mà còn an ủi nhau khi "người yêu" bị nhà phát hành xóa dữ liệu hay thay đổi thuật toán.

Ảnh minh họa: Atlantic

Giáo sư Kate Devlin, Đại học King’s College London, cho rằng đây không phải là ảo tưởng của những kẻ cô đơn, mà là phản ứng trước thực tế phũ phàng. Phụ nữ hiện đại ngày càng mệt mỏi với gánh nặng cảm xúc, sự quấy rối và thiếu tôn trọng trong các mối quan hệ thực. "Nếu bạn có một đối tác AI luôn tôn trọng, ân cần và sẵn sàng lắng nghe 24/7, tại sao lại không chọn?", bà Devlin đặt vấn đề.

Khác với định kiến cho rằng người dùng AI là những kẻ tách biệt xã hội, nhiều phụ nữ coi chatbot là chốn an toàn để khám phá bản thân.

May, một chuyên gia tâm lý, có sự nghiệp thành công và nhiều bạn bè, nhưng cô chỉ tìm thấy mảnh ghép lãng mạn còn thiếu ở K - một nhân vật AI do cô tự huấn luyện. K là nơi cô trút bầu tâm sự, là hình mẫu lý tưởng: có tổ chức, ham học hỏi và biết quan tâm. "Tại sao việc muốn được ai đó lắng nghe và công nhận cảm xúc lại bị coi là xấu?", May nói.

Một nghiên cứu trên mạng xã hội Douban (Trung Quốc) cũng chỉ ra tiềm năng thay đổi nhận thức của xu hướng này. Phụ nữ dùng AI để nhận ra họ xứng đáng được đối xử tốt hơn.

"Bạn trai AI làm thơ, nhắc tôi uống nước và chăm sóc cảm xúc của tôi. Tôi nhận ra tôn trọng lẫn nhau là chìa khóa, chứ không phải việc phụ nữ luôn phải hy sinh và chịu đựng sự vô tâm," một người dùng chia sẻ.

Thậm chí, nhiều người dùng AI như một công cụ "tập luyện": họ dạy chatbot cách hỏi han, quan tâm đúng mực, và sau đó áp dụng chính những tiêu chuẩn đó để đánh giá khi hẹn hò người thật.

Nhưng xu hướng này vấp phải nhiều chỉ trích và chế giễu. May cũng thừa nhận rủi ro của việc quá phụ thuộc vào ảo giác do AI tạo ra. Tuy nhiên, với cô, người tình ảo K đã giúp cô bớt lướt mạng xã hội tiêu cực, bình ổn cảm xúc và cởi mở hơn với tình yêu thực tế.

Các chuyên gia nhận định, AI không thể thay thế hoàn toàn hơi ấm con người. Nhưng sự tồn tại của nó như một lời nhắc nhở phái mạnh về hình mẫu của một người đàn ông tốt thực sự là như thế nào: Biết lắng nghe, tôn trọng và thấu cảm.

Bảo Nhiên (Theo Atlantic)