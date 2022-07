Ngân hàng Woori Việt Nam hợp tác Tổng cục Du lịch Hàn Quốc

Thỏa thuận hợp tác được ký hôm 13/7 nhằm tăng cường thúc đẩy hoạt động giao lưu du học, du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận hợp tác, Ngân hàng Woori Việt Nam sẽ tham gia hoạt động tặng "Welcome kit" cho du học sinh do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. "Welcome kit" là hộp quà tặng gồm thư chào mừng và một bộ vật dụng cần thiết, hữu ích cho sinh viên Việt Nam trong thời gian du học tại Hàn Quốc.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực cung cấp các dịch vụ tài chính cho du học sinh, trở thành cầu nối tăng cường giao lưu giữa các thế hệ tương lai của Việt Nam - Hàn Quốc", đại diện Ngân hàng Woori Việt Nam chia sẻ.

Song song đó, Ngân hàng Woori Việt Nam sẽ đẩy mạnh hệ thống công nghệ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng tới du học sinh và khách du lịch Việt Nam. Sự hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao lưu tri thức, văn hóa giữa người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ tương lai hai quốc gia.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Woori Việt Nam và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc. Ảnh: Ngân hàng Woori Việt Nam

Hồi đầu năm, Ngân hàng Woori Việt Nam đã tích hợp dịch vụ mở "Tài khoản tiền gửi đảm bảo chi phí du học Hàn Quốc" ngay trên ứng dụng Woori WON Vietnam (WON App). Theo đó, việc làm thủ tục chứng minh tài chính để xin Visa du học sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn. Các bạn học sinh không còn phải xếp hàng tại chi nhánh chờ đến lượt làm thủ tục, thay vào đó, chỉ cần vài thao tác đăng ký thông tin trên ứng dụng di động và hoàn tất bước nộp tiền tại chi nhánh.

Trước đó, vào cuối năm 2021, Ngân hàng Woori Việt Nam đã triển khai dịch vụ chuyển tiền sinh hoạt phí trực tuyến cho du học sinh Hàn Quốc qua WON App. Với dịch vụ này, khách hàng là người thân của du học sinh chỉ cần đăng ký một lần tại chi nhánh, sau đó có thể thực hiện chuyển tiền sinh hoạt phí sang Hàn Quốc ngay trên WON App bằng vài thao tác.

Đại diện Ngân hàng Woori Việt Nam và Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại lễ ký kết. Ảnh: Ngân hàng Woori Việt Nam

"Nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đi lại giao thương giữa các nước đang dần hồi phục, các nội dung liên quan đến Hàn Quốc ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Cùng với đó, số lượng khách du lịch Việt Nam có nhu cầu ghé thăm Hàn Quốc cũng tăng cao. Cùng với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Ngân hàng Woori Việt Nam sẽ trở thành ngân hàng đại diện cho Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực du lịch, du học nhằm thúc đẩy giao lưu Việt - Hàn", đại diện Ngân hàng Woori Việt Nam chia sẻ thêm.

Sắp tới, khách hàng có thể đăng ký cấp thẻ Woori Debit Napas của Ngân hàng Woori Việt Nam và dùng thẻ để thanh toán hoặc rút tiền mặt tại các cửa hàng tiện lợi trên khắp Hàn Quốc. Ngân hàng cũng dự kiến tặng ví đựng thẻ cao cấp cho các du học sinh khi mở thẻ Woori Debit Napas tại Việt Nam. Ngoài ra, Woori Việt Nam và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ khách du lịch và du học sinh tiếp cận dịch vụ mới này thông qua việc tích cực truyền thông quảng bá.

Ngân hàng Woori Việt Nam cũng đang đẩy mạnh nội địa hoá và mở rộng kinh doanh bán lẻ để đạt được được tăng trưởng bền vững dựa trên kết quả hoạt động tốt tại Việt Nam.

An Nhiên