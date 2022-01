Ngân hàng VIB tặng thưởng khách gửi tiết kiệm

VIB tặng chữ vàng 18K và hàng nghìn giải thưởng may mắn cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến, tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng.

Cụ thể, khách hàng sẽ nhận một chữ vàng Tài, An hoặc Lộc khi gửi tiết kiệm tại quầy với số tiền từ ba tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên hoặc từ 5 tỷ đồng, kỳ hạn 3-5 tháng. Ưu đãi áp dụng từ ngày 15/1 đến hết ngày 28/2.

Theo đại diện VIB, ngân hàng đã thiết kế riêng bộ sưu tập chữ vàng với mong muốn gửi tới khách hàng lời chúc may mắn, an khang nhân dịp năm mới Nhâm Dần.

Khi gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB và Ngân hàng điện tử E-banking, khách hàng có thể nhận một mã dự thưởng trong tháng với số tiền gửi chỉ từ hai triệu đồng; không giới hạn số lượng mã dự thưởng trên mỗi 100 triệu đồng gửi thêm. Giải thưởng gồm: 4.329 giải may mắn trị giá một triệu đồng mỗi giải và 42 giải đặc biệt trị giá 18 triệu đồng mỗi giải. Ưu đãi áp dụng đến hết ngày 14/4.

Điều khoản điều kiện chương trình xem tại đây. Ảnh: VIB

VIB cộng thêm 0,8% lãi suất cho khách hàng mở mới "Tiền gửi trực tuyến VND" trên ứng dụng MyVIB hoặc E-banking của VIB. Khách hàng hưởng thêm ưu đãi lãi suất khi mở mới sổ tiền gửi vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ nay đến hết tháng hai. Mức lãi suất ưu đãi tự động hiển thị trên giao diện gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng tùy theo số tiền, kỳ hạn gửi và chính sách từng thời kỳ.

Với ưu thế tiện lợi, thủ tục đơn giản, khách hàng dễ dàng mở sổ tiết kiệm và thực hiện các thao tác tất toán, kiểm tra thông tin, truy vấn số tài khoản... qua MyVIB và E-banking mà không cần phải đến quầy giao dịch.

Thông tin chi tiết, độc giả liên hệ chi nhánh gần nhất hoặc hotline 18008180. Ảnh: VIB

Ngân hàng số MyVIB nhận loạt giải thưởng nhiều năm liền từ các hãng truyền thông quốc tế lớn như The Banker, The Asset, Global Finance Review. Trong năm 2020 và 2021, đại dịch làm ảnh hưởng và gián đoạn các tiếp xúc xã hội, VIB đã phát triển nhiều tính năng mới giúp người dùng ngân hàng số có thêm phương thức giao dịch an toàn, thuận tiện. Cụ thể, đơn vị cung cấp bảo hiểm sức khỏe qua ứng dụng ngân hàng di động; dùng định danh điện tử (e-KYC) cho dịch vụ mở tài khoản thanh toán trực tuyến; áp dụng thành công AI và Big Data cùng các công nghệ hiện đại như e-KYC, e-Signature trong quy trình phê duyệt và phát hành thẻ tín dụng...

Minh Huy