Ngân hàng Trung Quốc sẽ cho doanh nghiệp bất động sản vay ít nhất 38 tỷ USD

Các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc sẽ cho doanh nghiệp bất động sản vay thêm ít nhất 270 tỷ nhân dân tệ, tương đương 38 tỷ USD.

Đây như là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xoa dịu tình trạng khủng hoảng trên thị trường bất động sản. Bank of China và Bank of Communications công bố thông tin hôm thứ 23/11 với các thoả thuận cấp tín dụng lần lượt 100 tỷ và 120 tỷ nhân dân tệ. Postal Savings Bank of China thông báo hôm 24/11 cho chủ đầu tư Country Garden vay 50 tỷ nhân dân tệ.

Industrial & Commercial Bank dự kiến hoàn tất kế hoạch trong tuần này, còn Agricultural Bank of China không tiết lộ chi tiết các khoản vay đợt này. China Construction Bank cũng cho vay đợt này, dù hồi tháng 9 đã thành lập một quỹ trị giá 30 tỷ nhân dân tệ để mua bất động sản từ các chủ đầu tư.

Nhờ thông tin này, cổ phiếu ngành bất động sản tăng ngay trong phiên giao dịch 25/11 khi có thêm dấu hiệu hỗ trợ chính sách cho lĩnh vực, trong đó cổ phiếu CIFI Group Holding và Longfor Group đều tăng hơn 10%. Trái phiếu bằng đồng USD của các công ty bất động sản Trung Quốc cũng tăng giá.

Các nhà băng của Trung Quốc đã được yêu cầu cấp tín dụng ít nhất 1.000 tỷ nhân dân tệ tài trợ trong những tháng cuối năm 2022 cho lĩnh vực bất động sản đang khủng hoảng. Động thái này nhằm tránh những tác động lớn với nền kinh tế vốn cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt phong toả vì Covid-19.

Tại một cuộc họp với các ngân hàng vào đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết có kế hoạch cung cấp 200 tỷ nhân dân tệ cho các ngân hàng thương mại vay lại không lãi suất đến cuối tháng 3/2023. Nguồn tiền này để các nhà băng thương mại hỗ trợ vốn phù hợp cho các dự án bất động sản bị đình trệ.

Đầu tháng này, giới chức Trung Quốc đã ban hành một kế hoạch gồm 16 giải pháp để giải cứu thị trường bất động sản, từ giải quyết khủng hoảng thanh khoản cho các chủ đầu tư cho đến nới lỏng những yêu cầu thanh toán trước với người mua nhà.

Tú Anh (Theo Bloomberg)