Ngân hàng thứ ba tại Mỹ sụp đổ trong hai tháng

First Republic Bank là ngân hàng thứ ba tại Mỹ sụp đổ từ tháng 3 và sẽ được JPMorgan mua lại để tái cấu trúc.

JPMorgan Chase đã giành quyền mua lại First Republic Bank trong một động thái can thiệp khẩn cấp do Chính phủ đứng đầu trong các nỗ lực giải cứu ngân hàng này. Các lỗ hổng trên bảng cân đối kế toán của nhà băng này không thể lấp đầy. Khách hàng cũng đang ồ ạt rút tiền khỏi First Republic Bank. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng thứ ba tại Mỹ kể từ tháng 3, sau Silicon Valley Bank và Signature Bank.

JPMorgan sẽ tiếp quản tài sản của First Republic Bank, gồm khoảng 173 tỷ USD tiền cho vay, 30 tỷ USD chứng khoán và 92 tỷ USD tiền gửi. Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) - đơn vị dàn xếp vụ mua bán đã đồng ý chia sẻ gánh nặng tổn thất, cũng như bất kỳ khoản thu hồi nào với các khoản vay thương mại và của hộ gia đình của First Republic Bank.

Cũng như nhiều ngân hàng địa phương tại Mỹ, First Republic có lượng lớn tiền gửi không được bảo hiểm, do vượt mức quy định 250.000 USD của FDIC. Theo S&P Global, First Republic có khoảng 68% tiền gửi không được bảo hiểm.

"Chính phủ đã mời chúng tôi và những ngân hàng khác đứng lên. Và chúng tôi đã gánh vác trách nhiệm", Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon nói. Theo ông, sức mạnh tài chính, khả năng và mô hình kinh doanh của JPMorgan cho phép tổ chức này tiến hành cuộc đấu giá để thực hiện giao dịch theo cách giảm thiểu chi phí cho FDIC.

JPMorgan là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Mỹ. Thương vụ này sẽ khiến quy mô JPMorgan còn lớn hơn nữa - điều mà Washington đã cố gắng tránh trong quá khứ. Do các hạn chế theo quy định của Mỹ, JPMorgan sẽ không thể mở rộng quy mô hơn nữa thông qua việc M&A trong các trường hợp bình thường.

Theo một tuyên bố, JPMorgan dự kiến ghi nhận khoản lãi một lần khoảng 2,6 tỷ USD gắn liền với giao dịch này. Nhà băng này ước tính sẽ phải tốn chi phí 2 tỷ USD tái cấu trúc First Republic Bank trong 18 tháng tới.

Hiện tại, 92 tỷ USD tiền gửi tại First Republic Bank gồm 30 tỷ USD mà JPMorgan và các ngân hàng lớn khác của Mỹ gửi để hỗ trợ thanh khoản cho họ tháng trước. JPMorgan nói rằng 30 tỷ USD này sẽ được hoàn trả.

Marianne Lake và Jennifer Piepszak, đồng CEO mảng ngân hàng tiêu dùng và cộng đồng của JPMorgan, sẽ chịu trách nhiệm quản lý First Republic.

First Republic thiên về phục vụ nhóm khách hàng giàu có hơn, giống Silicon Valley Bank - ngân hàng sụp đổ hồi tháng 3. Chủ tịch Jim Herbert gầy dựng nhà băng này từ năm 1985 với chỉ dưới 10 người. Tháng 7/2020, First Republic cho biết là ngân hàng lớn thứ 14 tại Mỹ với 80 cơ sở ở 7 bang. Cuối năm ngoái, First Republic có hơn 7.200 người.

