Ngân hàng thứ 5 tại Mỹ sụp đổ trong năm nay

Heartland Tri-State Bank (Kansas) mất khả năng thanh toán hôm 28/7, trở thành ngân hàng thứ năm tại Mỹ phải đóng cửa từ đầu năm.

Người đứng đầu Cơ quan Giám sát Ngân hàng tại Kansas (Mỹ) David Herndon hôm 28/7 thông báo Heartland Tri-State Bank đã mất khả năng thanh toán. Đây là kết quả sau một cuộc điều tra của cơ quan này. Dù vậy, họ không đưa ra thêm chi tiết, như lý do Heartland Tri-State Bank rơi vào tình trạng trên.

"Heartland Tri-State Bank mất khả năng thanh toán vì một sự kiện đơn lẻ. Hệ thống ngân hàng tại Kansas không ảnh hưởng bởi sự kiện này. Các nhà băng tại đây vẫn vững mạnh", Herndon cho biết.

Một chi nhánh của Heartland Tri-State Bank. Ảnh: BNO

Cơ quan này đã chỉ định FDIC tiếp quản Heartland Tri-State Bank. FDIC sau đó ký thỏa thuận mua lại và tiếp quản Heartland Tri-State Bank với Dream First Bank – một ngân hàng khác tại Kansas.

Tiền gửi tại Heartland Tri-State Bank sẽ được FDIC bảo đảm. Đầu tuần tới, 4 chi nhánh của Heartland Tri-State Bank sẽ mở cửa trở lại trong vai trò chi nhánh của Dream First Bank.

FDIC cho biết các khách hàng của Heartland Tri-State Bank có thể tiếp cận tiền bằng séc hoặc thẻ ghi nợ. Họ không phải đổi ngân hàng, do sẽ được tự động chuyển thành khách hàng của Dream First Bank. Các khoản cho vay hiện tại cũng không chịu ảnh hưởng, do FDIC và Dream First Bank đã ký thỏa thuận chia sẻ khoản lỗ từ việc này.

Heartland Tri-State Bank có tổng tài sản khoảng 139 triệu USD và tiền gửi 130 triệu USD. Ngân hàng này thành lập năm 1985. Ngoài trụ sở tại thành phố Elkhart, họ còn ba chi nhánh khác ở Attica, Arlington và Rolla.

Đây là ngân hàng thứ 5 tại Mỹ bị đóng cửa trong năm nay, sau First Republic Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank và Silvergate Bank. Năm 2021 và 2022, Mỹ không xảy ra vụ sụp đổ ngân hàng nào.

Việc các ngân hàng địa phương liên tiếp bị đóng cửa đầu năm nay đã gây xáo trộn hệ thống nhà băng Mỹ. Việc này khiến các nhà hoạch định chính sách chịu sức ép đưa ra quy định mới để bảo vệ tiền gửi của khách hàng và bình ổn hệ thống tài chính.

Hà Thu (theo CNN, KSN)